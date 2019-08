R.G.E. 151/2014 – lotto a

TRIBUNALE DI GENOVA

III AVVISO DI VENDITA

TELEMATICA SINCRONA MISTA

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. N. 151/2014

La sottoscritta Dott.ssa Carla Ricci, Commercialista – Revisore Contabile, con Studio in Genova, Via Colombo 7/6, tel. 010 0995360, e-mail: carla.ricci@studioriccige.it, avvisa che il giorno 09/10/2019 ORE 10.00 presso il Tribunale di Genova, III piano, Aula 46 – postazione A, al prezzo di:

LOTTO A Piena proprietà dell’unità immobiliare ad uso commerciale sita in Genova, Via Piacenza, civici n. xxx. L’unità immobiliare è posta al piano terreno del fabbricato dotata di accesso insistente sul prospetto principale, prospiciente Via Piacenza. Detta unità attualmente è composta da un unico ampio locale di forma rettangolare, unitamente ad un servizio igienico, di piccole dimensioni. L’unità in oggetto – ai fini identificativi – risultano esposta ad est, l’altezza interna è pari a mt. 4.20. Lo stato conservativo generale dell’unità è scadente.

Consistenze: Il cespite sviluppa le seguenti consistenze:

– superficie utile circa mq. 34.00

– superficie lorda circa mq. 40.00

Stato: L’unità oggetto di analisi risulta occupata dall’esecutata.

Dati catastali: L’unità immobiliare corrente risulta censita presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Genova – Territorio – in capo a “XXX” con sede in Genova, C.F.: XXX, proprietaria per la quota di 1/1 con i seguenti dati di classamento: – sezione STA – foglio 24 – mappale 63 – sub. XX – cat. C/1 – classe 12 – consistenza mq 20 – superficie catastale mq 26 – R.C. €. 1.167,19 – – sezione STA – foglio – 24 – mappale 63 – sub. XX – cat. C/1 – classe 12 – consistenza mq 18 – R.C. €. 1.050,47 -. Regolarità edilizia: Leggere relazione peritale.

Certificazione energetica: A.P.E. redatto dal tecnico abilitato Diego Bozzo – Classe energetica F Codice Identificativo n. 07201740987 valido fino al 20.10.2027

PREZZO BASE DI: LOTTO A – € 15.750,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerta di acquisto in forma cartacea deve essere presentata da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio sito in Via Colombo 7/6 del Professionista Delegato Dott.ssa Carla Ricci entro le ore 12,00 del giorno 07/10/2019, previo appuntamento telefonico (tel. 010 0995360). L’offerta di acquisto in bollo (attualmente pari a €16,00) dovrà contenere un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “PROC. ES. IMM. RGE 151/2014“, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12,00 del giorno 07/10/2019 mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it. Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto le cui coordinate sono: IBAN IT11I0100501400000000008336 con la seguente causale: PROC. ES. IMM. RGE 151/2014 con indicato un “nome di fantasia”. Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il bonifico, deve essere effettuato in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Gli interessati potranno prendere preliminare visione del seguente avviso e della relazione di stima sul portale del Ministero della Giustizia (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), nonché sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.ogginotizie.it/edizioni/genova-oggi-notizie/, www.tribunaliitaliani.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it, sul sito del Tribunale di Genova e presso lo Studio del Delegato.

Per maggiori informazioni sia per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: SO.VE.MO. S.r.l. – C.so Europa 139, 16132 GENOVA, tel. 010 529 9252, fax 010 9998695, e-mail: immobiliare@sovemo.com, sito web: www.ivggenova.com.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.