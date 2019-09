R.G.E. 134/2018

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE VII CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

II AVVISO DI VENDITA TELEMATICA SINCRONA A PARTECIPAZIONE MISTA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. N. 134/2018

La professionista Dott.ssa Cinzia Cirillo, con studio in Genova, Via San Giovanni D’Acri n. 1/1, avvisa che il Giudice dell’Esecuzione ha ordinato la vendita dei beni immobili sopra descritti e fissa la vendita telematica sincrona a partecipazione mista per il giorno 30/10/2019 nella Sala di Udienza del Tribunale di Genova (Palazzo di Giustizia, piano 3, aula n. 46) del seguente bene immobile:

LOTTO UNICO: quota pari al 100 % dell’immobile ad uso civile abitazione sito in Ronco Scrivia (Ge), Via Mazzini n. 33 distinto con l’interno n. 3 (oltre aree pertinenziali, si legga perizia) , posto al piano secondo, della consistenza di vani 7 catastali, composto da un ingresso, un soggiorno, una cucina, tre camere, un bagno, un terrazzo in torretta, un giardino, avente superficie commerciale complessiva di 168 mq. Dati catastali: l’unità immobiliare suddetta è censita al N.C.E.U. del Comune di Ronco Scriva (Ge) con il

seguente identificativo: Fg. 28, Part. 60, Sub. 3, Cat. A/2, Cl. U, vani 7, sup. catastale 130 mq. – R.C. euro 905,80. Confini: l’unità immobiliare confina: a nord muri perimetrali; a est muri perimetrali; a sud muri perimetrali; a ovest muri perimetrali; sotto con appartamento int. 2; sopra con il tetto e la loggia nella torretta. Stato di possesso: immobile vuoto. Regolarità catastale: sussistono difformità.

PREZZO BASE: EURO 105.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato Dott.ssa Cinzia Cirillo, con studio in Genova, Via San Giovanni D’Acri n. 1/1 entro le ore 12,00 del giorno 29/10/2019. L’offerta in marca da bollo da Euro 16,00, dovrà riportare un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “ES. IMM. RGE 134/18″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto, contenenti tutti i dati già indicati per la presentazione delle offerte cartacee, devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno 29/10/2019 mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it utilizzando esclusivamente il modulo precompilato reperibile all’interno del portale ministeriale http://venditepubbliche.giustizia.it. Per partecipare alle aste telematiche, i soggetti interessati devono preventivamente ed obbligatoriamente accedere al portale http:// venditepubbliche.giustizia.it e procedere come descritto nel “Manuale utente”. Ciascun offerente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite un bonifico bancario sul conto le cui coordinate sono: IBAN IT16P0306931870100000001396 con la seguente causale: PROC. ES. IMM. RGE 134/2018 cauzione.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E.: pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; – pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sul sito internet www.astegiudiziarie.it , www.genovaogginotizie.it , www.tribunaliitaliani.it.

Per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode Giudiziario: So.Ve.Mo. Srl tel. 0105299253.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.