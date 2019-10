TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G.E. 133/2013

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Paolo Carlo Faccio con studio in Genova via Brigata Liguria 3/16, avvisa che il giorno 15.01.2020 alle ore 12.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Descrizione: appartamento posta al piano rialzato rispetto all’ingresso su via Tortosa, composto da 6 vani utili con annessi servizi.

Identificazione catastale: l’immobile è accatastato al NCEU di Genova, Sezione GED, Foglio 37 – Mappale 135 – Sub. 22 – zona censuaria 1, Categoria A/3 – Classe 2 – consistenza 8 vani – R.C. Euro 970,94.

PREZZO BASE: EURO 177.000,00

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno 14.01.2020 previo appuntamento.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – Proc. Es. 133/13″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

L’offerta presentata è irrevocabile.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.