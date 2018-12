R.G.E. 107/2018

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE VII CIVILE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

AVVISO DI VENDITA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. N. 107/2018

La professionista Dott.ssa Paola Carbonaro con studio in Genova Via I. Frugoni, 15/7 telefono 010/593234, avvisa che il giorno 01 febbraio 2019, alle ore 14.00, presso il Tribunale di Genova, III piano, aula n° 46, si terrà la vendita con modalità telematica sincrona mista del seguente immobile:

LOTTO UNICO in Comune di Rapallo (GE) Via Pellerano Murtula 16/17, piena proprietà. Appartamento di n. 4 vani al piano quarto, superficie utile pari a circa 51 mq, lorda pari a 60 mq e quella commerciale di 63,30 mq, composto da ingresso, ripostiglio, cucina, soggiorno/pranzo, bagno e camera da letto doppia e due balconi. L’immobile non è occupato ed è identificato al N.C.E.U del predetto Comune: foglio 24, particella 1177, sub 26, zona cens. 1, categoria A/3, classe 5, consistenza 4 vani, rendita catastale € 640,41,

PREZZO DI EURO 98.737,00 (EURO NOVANTOTTOMILASETTECENTOTRENTASETTE/00).

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD € 74.052,75 (EURO SETTANTAQUATTROMILACINQUANTADUE/75) – LA MISURA MINIMA DEL RIALZO È PARI AD EURO 1.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato- Dott.ssa Paola Carbonaro, in Genova Via I. Frugoni 15/7 tel. 010/593234 – entro le ore 12,00 del giorno 31/01/2019 previo appuntamento. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE 107/2018 “, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Per partecipare alle aste telematiche, i soggetti interessati devono preventivamente ed obbligatoriamente accedere al portale http://venditepubbliche.giustizia.it e procedere come descritto nel “Manuale utente”. Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto corrente della procedura intestato a Tribunale di Genova RGAC 107/18 le cui coordinate sono: IBAN IT50S0333201400000000961708 con la seguente causale: PROC. ES. IMM. RGE 107/2018 con indicato un “nome di fantasia”.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E.:

– pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia;e sul sito internet www.astegiudiziarie.it; e www.Genovaogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it

Per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario: SO.VE.MO SRL telefono 010/5299253.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.