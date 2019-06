R.G.E. 104/2018

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 104/2018 R.E.

AVVISO DI VENDITA TELEMATICA SINCRONA A PARTECIPAZIONE MISTA

AI SENSI DEGLI ARTT. 490, 570 E 591 BIS C.P.C.

Il sottoscritto Dott. Andrea Loi, con studio in Genova Corso Torino, 35/13, professionista delegato alla vendita dal Sig. Giudice delle Esecuzioni Immobiliari Dott. Rosario Ammendolia avvisa che il giorno 17 Settembre 2019 alle ore 11.00, presso l’Aula 46 piano III del Tribunale di Genova, Piazza Portoria n. 1, si svolgerà la vendita telematica sincrona a partecipazione mista.

Lotto Unico

Quota pari al 100% della proprietà dell’appartamento sito in Genova (GE), Via Campodonico, civ. 35 int. 1, piano 1, nel quartiere di Bolzaneto. L’appartamento è composto da stanza di ingresso adibita a cucina, piccolo salotto, camera matrimoniale ed una ulteriore stanza, direttamente collegata alla cucina, da cui si accede al servizio igienico. L’ingresso all’appartamento, a cui si arriva percorrendo una passerella sopraelevata, è costituito da una piccola veranda da cui è anche possibile accedere al piccolo locale ripostiglio. Un ulteriore deposito pertinenziale, che si configura come piccolo fabbricato autonomo, è raggiungibile scendendo una breve rampa all’interno del cortile del condominio. L’immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova (D969) con i seguenti dati: Sez. BOL, Foglio 20, Part. 286, Sub. 5, Zona 4, Cat. A/4, Classe 2, Vani 4,5, Sup. 54 mq, Rendita catastale € 199,87.

PREZZO BASE: € 24.769,50 (EURO VENTIQUATTROMILASETTECENTOSESSANTANOVE/50).

OFFERTA MINIMA: € 18.577,13 (EURO DICIOTTOMILACINQUECENTOSETTANTASETTE/13).

RILANCIO MINIMO DI GARA: € 1.000,00

SI PRECISA CHE IN FASE DI RILANCIO IN AUMENTO IN CASO DI GARA NON È CONSENTITO L’INSERIMENTO DI IMPORTI CON DECIMALI.

OFFERTA MODALITA’ CARTACEA

L’offerta di acquisto deve essere presentata, entro entro le ore 12:00 del giorno 16 Settembre 2019, presso lo studio del professionista Delegato in Genova (GE), Corso Torino, 35/13 sc. B (5° piano), previo appuntamento telefonico al n. 010.8609054. In caso di offerta cartacea: assegno circolare non trasferibile intestato a “PROC. ESEC. IMM. TRIB. GE 104/18” per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione.

OFFERTA MODALITA’ TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma almeno pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario BNL intestato a “PROC. ESEC. IMM. TRIB. GE 104/18” al seguente IBAN IT 75 P 01005 01400 000000008464, e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

Il bonifico, con causale “Proc. Esecutiva R.E. n. 104/18 – Lotto Unico – versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il entro le ore 12:00 del giorno 16 Settembre 2019.

La richiesta di visita al bene deve avvenire tramite il portale delle vendite pubbliche, in particolare nel dettaglio dell’inserzione del lotto, raggiungibile tramite la maschera di ricerca del sito https://pvp.giustizia.it , è presente il pulsante per la richiesta di prenotazione della visita che apre l’apposito modulo. Maggiori informazioni possono essere reperite presso il Custode: SO.VE.MO. SRL, con sede in Genova (GE), Corso Europa, 139, Tel. 010/5299253, email immobiliare@sovemo.com .

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.