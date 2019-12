TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE

II° AVVISO DI VENDITA TELEMATICA SINCRONA

A PARTECIPAZIONE MISTA

R.E. 1005/2015

Il sottoscritto avv. Waldemaro Flick, delegato alla vendita ex art. 591 C.p.C. dal Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Ada Lucca

AVVISA

che il giorno 30 gennaio 2020, alle ore 15,30, presso il Tribunale di Genova (Palazzo di Giustizia, piano 3° – aula n° 46) avrà luogo la vendita telematica sincrona a partecipazione mista, del seguente immobile:

LOTTO UNICO:

casa distinta con il civico numero 2 di P.zza Facchini, appartamento segnato con il numero interno 15, posto al piano quinto del caseggiato, della consistenza di 4,5 vani catastali, corridoio d’ingresso, soggiorno con zona cottura, due camere e bagno, dotato di balcone.

Per quanto concerne lo stato di occupazione dell’immobile, per regolarità edilizia e per la descrizione dettagliata dello stesso si rimanda alla relazione di stima pubblicata sul sito internet www.astegiudiziarie.it

PREZZO BASE LOTTO UNICO: EURO 45.000,00 – OFFERTA MINIMA: EURO 33.750,00.

Informazioni su come partecipare all’asta sia in modalità cartacea che in modalità telematica sono riportate nell’Avviso di vendita pubblicato sul sito www.astegiudiziarie.it a cui si rimanda.

Custode è stata nominata SO.VE.MO. S.r.l. – Tel. 010.5299253

Ulteriori informazioni potranno essere fornite presso lo studio del professionista: Via Fieschi 1/8 – tel. 010.584334.