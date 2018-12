R.G.E. 7/2015

ESECUZIONI IMMOBILIARI – ES. N. 7/2015

IV° AVVISO DI VENDITA

Il Professionista Delegato Angela Alessio avvisa che il giorno 15/02/2019 ore 15.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46 piano III, avrà luogo la vendita telematica sincrona mista del seguente immobile:

LOTTO UNICO: Appartamento sito in Genova (GE), Via Teresio Mario Canepari 9/15 piano 5°, individuato catastalmente al N.C.E.U. alla Sez. RIV. al Foglio 35 – Mappale 288- sub. 24 – zona censuaria 4- Categoria A/4, classe 5 – vani 4,5 – rendita catastale € 336,99. L’appartamento è composto da ingresso, cucina, locale bagno, corridoio, disimpegno e due camere, altezza locali interna pari a 2,95 m circa e altezza del controsoffitto nel locale bagno pari a 2,00 m. Stato manutentivo generale: discreto . Stato di occupazione dell’immobile: occupato da terzi con contratto di locazione in scadenza al 1/02/2017. Si segnalano lievi difformità dell’immobile rispetto alla planimetria catastale, per cui si rimanda alla perizia di stima.

PREZZO BASE: € 43.200,00

(spese 15% dell’offerta, cauzione 10% dell’offerta; entrambe con assegni circolari non trasferibili intestati “Esecuzione immobiliare n. 7/2015“. Le offerte in bollo, in busta chiusa, dovranno essere presentate previo appuntamento telefonico allo 348/8087521, presso lo studio del delegato Rag. Angela Alessio sito in Genova, Piazza Sturla 2-1 entro le ore 12.00 del 14/02/2019. Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare Avviso di vendita, Relazione di stima e documentazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it www.genova.ogginotizie.it www.tribunaliitaliani.it

Per maggiori informazioni contattare il delegato Rag. Angela Alessio, con studio in Genova Piazza Sturla 2-1, tel. 348/8087521 in orari di ufficio.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.