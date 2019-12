TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE

R.G. 536/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato avv. Angela Serra, con studio in Genova Via XX Settembre 8/16 AVVISA che il giorno 27 febbraio 2020 alle ore 15,30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, postazione A, avrà luogo la vendita senza incanto in modalità sincrona mista del seguente bene:

LOTTO UNICO:

in Comune di Genova, Via Cornigliano 64 rosso, piano terra, della superficie catastale di metri quadrati 41, a confini: a nord a mezzo muri perimetrali con Via Cornigliano, ad est in parte con l’atrio del civ. n. 18 di Via Cornigliano ed in parte col negozio civico numero 62 R di Via Cornigliano, a sud a mezzo muri perimetrali con distacco, ad ovest col negozio civico 66 R di Via Cornigliano, sopra con unità immobiliare avente accesso dal civico 18 di Via Cornigliano, sotto con il suolo;

al Catasto Fabbricati del predetto Comune: Sez. COR, foglio 80, mappale 167, subalterno 1, categoria C/1, classe 7, sup. cat. Totale mq. 41, R.C. € 455,26.

PREZZO BASE: EURO 19.100,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 14.325,00

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del professionista delegato entro le ore 12:00 di un giorno feriale precedente la data fissata per la vendita e cioè entro le ore 12:00 del 26 febbraio 2020, previo appuntamento (tel.010/8391183).

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – Es. imm.re 536/2018 RGE “, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità ed i termini meglio descritti nell’avviso di vendita. Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli, nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare perizia ed avviso di vendita pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e sui siti www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.genova.oggi.notizie.it,.www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it

Per informazioni n. 010/5530602 lunedì dalle 15 alle 18 e mercoledì dalle 9 alle 12.