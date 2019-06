R.G. 513/2016

TRIBUNALE DI GENOVA

N. 513/2016 R.E.

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato alla vendita Dott. Paolo Bozzo, commercialista, con Studio in Genova, Via Fiasella 1/3 (tel. 010562505) avvisa che il giorno Mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 10:30, presso il Tribunale di Genova, terzo piano, aula 46, procederà alla vendita senza incanto con modalità di vendita sincrona mista ex art. 22 D.M. n. 32/2015, dell’immobile così distinto:

Piena proprietà dell’appartamento sito in Genova, Via Renato Quartini civ. 20 int. 1, posto al piano terreno, composto da ingresso, cucina, n. 2 camere, servizio igienico, disimpegno e ripostiglio. Il tutto per una consistenza netta di mq 61,50, superficie lorda di mq 82.

Il bene è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova, alla Sez. BOR, foglio 68, particella 64, subalterno 1, Piazzale E. Casalini n. 20, piano T, z.c. 2, cat. A/4, classe 4, vani 3,5, Rendita catastale € 225,95.

PREZZO BASE DELL’IMMOBILE: EURO 75.000,00

IN CASO DI GARA L’AUMENTO MINIMO DEI RILANCIO È FISSATO IN EURO 1.000,00

Offerte in busta chiusa o domande di partecipazione da depositare presso lo Studio del Delegato, entro le ore 12.00 del 24/09/2019, previo appuntamento telefonico allo 010/562505.

Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare l’Avviso di vendita e la Relazione di stima sul sito internet www.fallcoaste.it.

Custode giudiziario del suddetto lotto unico immobiliare è SO.VE.MO – quale Istituto per le vendite Giudiziarie autorizzato ex art.534 c.p.c. – con sede a Genova, C.so Europa 139, tel. 010/5299253 fax 010/5299252 -www.sovemo.com – e-mail immobiliare@sovemo.com, a cui occorrerà rivolgersi per informazioni e visite degli immobili.

Il presente avviso sarà reso pubblico nelle forme previste dall’art. 490 c.p.c. e secondo quanto stabilito nell’ordinanza di vendita, per cui lo stesso sarà pubblicato, almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte mediante inserzione sul “Portale delle vendite pubbliche del Ministero di Giustizia”, e, unitamente all’ordinanza e alla perizia di stima, su www.astegiudiziarie.it, Genova Oggi notizie, www.tribunaliitaliani.it .

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.