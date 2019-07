TRIBUNALE DI GENOVA

R.G. 450/2018

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA DELEGATA

II° AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto Dr. Riccardo Biggini, con studio in Genova, via G. Alessi 6/3 A, delegato alla vendita della procedura in epigrafe, avvisa che il giorno 17/09/2019 alle ore 10:00, nell’Aula 46, piano III del Tribunale di Genova, sarà posto in vendita senza incanto con modalità sincrona mista il seguente bene:

LOTTO UNICO: Quota pari al 100% dell’appartamento: sito in Genova, Passo Vezzelli 4/12, composto da: ingresso, ampio soggiorno con angolo cottura, corridoio, camera, cabina armadio, due bagni, ripostiglio e terrazzo, avente superficie commerciale complessiva di 99 mq. L’immobile risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova con i seguenti dati: Zona Censuaria 1, Foglio 48, mappale 1386, sub. 13, categoria A/2, classe 4, vani 4,5, mq. catastali 98 mq. (escluse le aree scoperte, mq. 95), rendita € 976,10. Prestazione energetica globale: classe D, kWh/MQ. 67,55 (leggere relazione peritale per dettagli). Stato di occupazione: l’appartamento risulta libero da persone. Presso lo stesso risultano attualmente residenti due persone.

PREZZO BASE: € 132.000,00;

SPESE PRESUNTE: 15% DELL’OFFERTA.

CAUZIONE: 10% DELL’OFFERTA.

RILANCIO MINIMO: € 2.000,00.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte in modalità cartacea dovranno essere presentate, entro le ore 12,00 del giorno 16/09/2019 previo appuntamento telefonico al numero 010/5705798, presso lo Studio del sottoscritto Dr. Riccardo Biggini, in Genova, via G. Alessi 6/3 A. L’offerta dovrà altresì essere corredata: dalla fotocopia di valido documento d’identità dell’offerente del codice fiscale; dal versamento della cauzione a mezzo assegno circolare non trasferibile pari al 10% del prezzo offerto; dal versamento del fondo deposito spese, a mezzo assegno circolare non trasferibile pari a 15% del prezzo proposto. Salvi aumenti per quanto concerne le spese. Tali importi dovranno essere versati a mezzo di due assegni circolari intestati a “Tribunale di Genova – es. imm. 450/2018”, da inserire nella busta chiusa unitamente all’offerta e ai suoi allegati.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto può essere presentata previo accesso al sito www.fallcoaste.it, selezione del bene di interesse e, tramite il comando “Iscriviti alla vendita”, compilazione del modulo ministeriale di “presentazione offerta. Il “Manuale utente per la presentazione dell’Offerta Telematica” indicante tutti i passaggi necessari per completare la procedura di presentazione dell’offerta in modalità telematica è disponibile nel sito ufficiale del Ministero al seguente indirizzo: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC4003 ;

Gli offerenti telematici, ovvero che hanno formulato l’offerta con modalità telematiche, partecipano alle operazioni di vendita mediante la connessione al sito www.fallcoaste.it. L’offerente dovrà versare anticipatamente: a titolo di cauzione, una somma pari al 10% del prezzo offerto; a titolo di anticipazione delle spese, una somma pari al 15% del prezzo offerto. L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari almeno al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, e a titolo di spese una somma pari quindici per cento (15%) del medesimo prezzo offerto mediante bonifico bancario sul conto corrente Iban IT69S 03069 11885 100000001972 intestato a Zucchetti Software Giuridico Srl Tale importo sarà trattenuto in caso di decadenza dell’aggiudicatario ex art. 587 c.p.c. Il deposito dell’offerta dovrà avvenire entro il giorno 16 Settembre 2019.

a pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E.: pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sul sito internet www.astegiudiziarie.it; pubblicazione sui siti: cambiocasa.it, genovaogginotizie.it e sui siti gestiti dalla A. Manzoni & C s.p.a.: www.immobiliare.it, www.entitribunali.it; www.genova.repubblica.it.

La custodia dell’immobile è affidata allo scrivente Dr. Riccardo Biggini, con studio in Genova, via G. Alessi 6/3 A (telefono 010/5299252), cui occorre rivolgersi per le visite.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.