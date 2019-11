R.G. 356/2017

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G. N. 356/2017

IV AVVISO DI VENDITA

Il Professionista delegato alla vendita Dott. SEBASTIANO REZZANO con studio in Chiavari, Via Nino Bixio 19/13 – tel. 0185 311805 – Cell. 366 4312477 email srezzano@studiorezzano.it, avvisa che il giorno 09/01/2020 ore 14.00, nella sala di udienza del Tribunale di Genova (Palazzo di Giustizia, piano 3°, aula n. 46) si svolgerà la VENDITA SENZA INCANTO con modalità Telematica Sincrona a Partecipazione Mista, del seguente bene:

LOTTO UNICO

A- Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una porzione di fabbricato detta “Ca’ Datu” costituita da appartamento in fase di ristrutturazione attualmente non agibile con annessa piccola corte in Comune di Chiavari frazione Campodonico Case Sparse segnata col civ. 22 composta al piano primo (sopra il piano rialzato) di: ingresso, corridoio, bagno, cucina, nr. 3 camere, dispensa, sala, corte/passaggio (distribuzione interna desunta dalla planimetria catastale). Attualmente alcune pareti divisorie interne sono state demolite. L’immobile ha una Superficie lorda di mq. 105,37, Superficie corte/passaggio mq. 6,57 ed una altezza netta interna variabile tra mt. 2,65 e mt. 3,05.

Dati Catastali: Gli immobili risultano censiti al N.C.E.U. di Chiavari al Foglio 2 – particella 788 – subalterno 3 graffato Foglio 2 mappale 927 – categoria A/4 – classe 3 – vani 6,5 – R.C. €. 419,62. L’unità da diritto alla corte comune foglio 22 mappale 788 sub. 4, bene comune non censibile ai sub. 1-2-3. Gli immobili sono nella disponibilità degli esecutati i quali risultano residenti nell’abitazione anche se in realtà al momento la stessa non risulta abitabile

B – Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente nr. 2 appezzamenti di terreno agricolo contigui in stato di abbandono posti a monte e poco distanti dall’immobile di cui sopra con accesso solo pedonale attraverso stretti e ripidi sentieri. Di qualità in parte bosco alto e in parte vigneto/seminativo si trovano attualmente in stato di completo abbandono. Sono ubicati in zona in forte pendio con ottima esposizione in contesto agricolo in abbandono e degradato Dati Catastali: Gli immobili risultano censiti al N.C.T. di Chiavari al Foglio 2, mappale 239, qualità bosco alto, classe 2, are 4 ca 40 R.D. € 0,36, R.A.

PREZZO BASE DELL’INTERO LOTTO: EURO 25.481,25

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerta di acquisto deve essere presentata, entro le ore 12:00 del giorno 08/01/2020, presso lo studio del professionista delegato Dott. Sebastiano Rezzano sito in CHIAVARI, VIA NINO BIXIO 19/13 dal Lunedì al Venerdì, previo appuntamento telefonico (0185/311805). Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve allegare un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova Proc. Esec. RG 356/2017 “ di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto da imputarsi a titolo di deposito cauzionale.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. L’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’offerente dovrà altresì eleggere domicilio o dichiarare la residenza nella circoscrizione del Tribunale di Genova. In mancanza le comunicazioni saranno fatte presso la Cancelleria del Tribunale (ex art. 174 disp. att. c.p.c.). L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari almeno al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato “Tribunale di Genova Proc. Esec. R.G. 356/2017” identificato con il seguente IBAN IT42 I 03069 31954 100000064512, e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto. Il bonifico, con causale “Proc. Esecutiva R.G. 356/2017 – Versamento Cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica.

Pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sui siti internet: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp www.astegiudiziarie.it www.cambiocasa.it, www.Genovaogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it.

Maggiori informazioni anche sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento ed agevolazioni fiscali) possono essere reperite presso il Delegato e Custode Dott. SEBASTIANO REZZANO con studio in Chiavari, Via Nino Bixio 19/13 – tel. 0185 311805 – Cellulare 366 4312477 – email srezzano@studiorezzano.it Pec sebastiano.rezzano@pec.commercialisti.it.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.