TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

SETTIMA SEZIONE – ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.G. 277/2016

AVVISO DI VENDITA

Il giorno 23.7.2019 alle ore 9.30 presso il Palazzo di Giustizia di Genova, piano X aula 46, avrà luogo la vendita senza incanto del seguente immobile:

LOTTO UNICO: UFFICIO, sito nel Comune di Genova (GE), in Via Antonio Gramsci civ. 11, int. 1., mq 50, vani 2.5.

Dati catastali: identificato al NCEU del predetto Comune, sezione GEA, foglio 80, particella 122, sub 5, z.c. 1A, cat A/10; classe 3, consistenza vani 2,5, superficie catastale totale mq. 50, R.C. Euro 671,39.

PREZZO BASE: € 52.000,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 39.00,00

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa e in bollo da € 16,00 al Professionista Delegato, dott.ssa Marjorie Lindao, Via Cesarea, 2/32 – 16121 – Genova, previo appuntamento telefonico allo 010.55.30.261 o 347.90.67.827, ore ufficio, entro le ore 12.00 del giorno 22.7.2019.

L’offerta deve contenere, a pena di inefficacia, la cauzione in misura non inferiore a 1/10 del prezzo proposto e il deposito spese pari al 15% del prezzo proposto da versare a mezzo di due assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di Genova – Proc. Esec. N. 277/2016”.

Per ulteriori informazioni consultare la perizia e l’avviso di vendita sui siti:

http://venditepubbliche.giustizia.it; www.astegiudiziarie.it.; www.cambiocasa.it; www.genovaogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entitribunali.it; www.genova.reppublica.it; www.tribunale.genova.it (area “News”) e www.sovemo.com