R.G. 269/2018 – LOTTO 1

TRIBUNALE DI BARI

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.G. 269/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Alessandro Serio, con studio in Monopoli (BA) alla via L. Indelli n. 38, telefono/fax 080.30.31.891, PEC studiolegaleserio@pec.it avvisa che il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 17:00, e per i successivi 5 giorni lavorativi (con esclusione del sabato e della domenica), quindi sino al giorno 18 febbraio 2020, ore 17:00, sulla piattaforma telematica del portale GRUPPO EDITORIALE 77 POST www.tribunaliitaliani.it, si terrà la vendita dei seguenti beni:

LOTTO 1:

Il fabbricato censito al fg. 170 p.lla 195 sub. 1, sito in agro di Gioia del Colle alla via Carraro dei Boscia n. 241/A, situato a circa 15 Km dal centro cittadino in un’area al limite del territorio comunale con quello del Comune di Laterza (Ta) e del Comune di Castellaneta (Ta).

L’abitazione di tipo economico censita al fg. 170 p.lla 195 sub. 2, sito in agro di Gioia del Colle alla via Carraro dei Boscia n. 241/A, situato a circa 15 Km dal centro cittadino in un’area al limite del territorio comunale con quello del Comune di Laterza (Ta) e del Comune di Castellaneta (Ta).

L’abitazione di tipo economico censita al fg. 170 p.lla 195 sub. 3 sito in agro di Gioia del Colle alla via Carraro dei Boscia n. 241/A situata a circa 15 Km dal centro cittadino in un’area al limite del territorio comunale con quello del Comune di Laterza (Ta) e del Comune di Castellaneta (Ta).

Terreno censito al fg. 170 part. 196 sito in agro di Gioia del Colle alla via Carraro dei Boscia n. 241/A, situato a circa 15 Km dal centro cittadino in un’area al limite del territorio comunale con quello del Comune di Laterza (Ta) e del Comune di Castellaneta (Ta).

PREZZO BASE DI VENDITA: € 153.000,00 (CENTOCINQUATREMILA/00)

PREZZO MINIMO DI VENDITA: € 114.750,00 (CENTOQUATTORDICIMILASETTECENTOCINQUANTA/00)

RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA: € 2.000,00 (DUEMILA/00)

L’offerta comprensiva dei documenti allegati, dovrà essere depositata entro le ore 12:00 del 5° (quinto) giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a quello fissato nell’avviso di vendita telematica, quindi entro le ore 12:00 del 03 febbraio 2020, inviandola all’indirizzo PEC del Ministero della giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. L’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L’offerente, prima di effettuare l’offerta di acquisto telematica, deve versare, a titolo di cauzione, una somma pari (o comunque non inferiore) al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura, acceso presso la BNL s.p.a., avente il seguente codice IBAN:IT 89D0100504199000000029291, con causale “Proc. Esecutiva n. 269/2018 R.G.E., lotto n. …, versamento cauzione”.

Maggiori dettagli sono indicati nell’avviso di vendita.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Delegato e Custode avv. Alessandro Serio previo appuntamento telefonico al n. 080.3031891 o al 338.1049739.