TRIBUNALE DI GENOVA

R.F. 97/2018

AVVISO DI VENDITA

LOTTO UNICO:

piena proprietà consistente nell’unità immobiliare ad uso industriale consistente in porzione di capannone su un solo livello (piano terra), facente parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, sita in Rieti, località Vazia, Via Vaiano senza numero civico – completa di area esterna carrabile di proprietà.

– Superficie lorda commerciale: 715,00mq

Dati catastali

Unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Rieti, sito in Via Vaiano snc – piano T, Sez. Urbana VA, Foglio 29, Mappale 84, Sub. 27, Zona cens. 2, Categoria D/1, R.C. € 5.190,00

La categoria catastale D/1 sta ad indicare Opifici.

Allo stato attuale l’immobile risulta nella disponibilità del Fallimento Qui! Group S.p.A..

I curatori AVVISANO che la vendita del bene immobile sopra descritto è fissata per il giorno 19 novembre 2019 alle ore 11.00 presso il Palazzo di Giustizia di Genova, aula numero 46 del terzo piano al

PREZZO DI EURO 97.000,00.

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI A EURO 72.750,00

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa da depositare direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio di uno dei Curatori, Dott.ssa Elisabetta Vassallo, in Genova, Via XX Settembre 28/9 entro le ore 12.00 del giorno 18 novembre 2019 previo appuntamento.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile, intestato al “FALLIMENTO QUI GROUP SPA”, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Resta possibile, comunque, per concordare le visite all’immobile in vendita contattare l’ausiliario della Procedura I.V.G. di Roma e Rieti, nella persona del Sig. Emiliano Bigi – cell. 392.9508089 – mail e.bigi@ivgroma.it.