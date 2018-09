TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE FALLIMENTARE

PROCEDURA ESECUTIVA R.F. 88/2017

I° AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto dott. Roberto Bozzo, curatore del fallimento Il Panettiere s.a.s. di Calamari Tito & C., avvisa della vendita senza incanto che si svolgerà il giorno 21 Novembre 2018 ore 17:00 presso il Palazzo di Giustizia di Genova, piano terzo aula 46, nella modalità sincrona mista del seguente bene:

LOTTO UNICO: Immobile ad uso industriale facente parte di un più ampio complesso sito in Comune di Genova, località Prà, via Giuseppe Ungaretti 6P, con accesso carrabile e asfaltato. La superficie interna è di 400 mq, l’area esterna è di 200 mq. L’immobile risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova con i seguenti dati identificativi: Sezione PRA foglio 14, particella 670, sub. 8, categoria D/1, R.C. € 3.980,00. L’immobile risulta essere locato a terzi fino al 30 aprile 2019, canone mensile attuale € 2.000,00..

PREZZO BASE DELL’OFFERTA: € 150.000,00.

IL RILANCIO MINIMO È FISSATO IN € 5.000,00.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CARTACEA

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del curatore dott. Roberto Bozzo, via Roma 1/10 16121 Genova, entro le ore 13 del giorno 20 novembre 2018. L’offerta deve contenere, a pena di inefficacia, la cauzione in misura non inferiore a 1/10 del prezzo proposto e il deposito spese pari al 15% del prezzo proposto. Tali somme sono da versare a mezzo di due assegni circolari non trasferibili intestati a “Fallimento Il Panettiere s.a.s. di Calamari Tito & C.”, da inserire nella busta chiusa.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte di acquisto telematiche dovranno essere presentate tramite la compilazione del modulo ministeriale di “presentazione offerta”, previo accesso al sito www.fallcoaste.it, selezione del bene di interesse e il comando “Iscriviti alla vendita”. La scadenza per tali offerte è anticipata al giorno 19 novembre 2018 al fine di consentire l’accredito delle somme necessarie sul c/c dedicato, come meglio specificato di seguito. L’offerta deve contenere, a pena di inefficacia, la cauzione in misura non inferiore a 1/10 del prezzo proposto e il deposito spese pari al 15% del prezzo proposto. Il versamento deve avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente Iban IT69S 03069 11885 100000001972 intestato a “Zucchetti Software Giuridico srl” con causale “Fallimento Il Panettiere s.a.s. di Calamari Tito & C. – versamento cauzione e fondo spese”. L’importo della cauzione sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

Pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sui siti internet: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp, www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.Genovaogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it., nonché presso lo studio del delegato alla vendita.

Maggiori informazioni sono disponibili presso lo Studio del curatore dott. Roberto Bozzo (telefono 010/580028).

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.