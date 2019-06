TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

II AVVISO DI VENDITA

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.ES. 662/2018

Il professionista Avv. Gloria Nativi , con studio in Genova, Via XX Settembre 21/10 avvisa che il giorno 18 SETTEMBRE 2019 alle ore 9,30 presso il Tribunale di Genova Piazza Pretoria 1 , aula 46 terzo piano, si terrà la vendita del seguente bene:

Descrizione dell’immobile: LOTTO UNICO:

Diritti di piena proprietà sul fabbricato ubicato in Comune di Santo Stefano D’Aveto, lungo la strada provinciale Casoni di Amborzasco – Monte Penna e, precisamente: fabbricato non distinto da numero civico, adibito ad AGRITURISMO, posto al piano terreno, con circostante corte urbana cintata della superficie di circa 2500 metri quadrati, con locale autorimessa interrato, il tutto un sol corpo a confini: a nord, est ed ovest strada provinciale Casoni di Amborzasco-Monte Penna ed a sud mappale 275.

PREZZO BASE DI € 123.066,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD € 92.299,50

RILANCIO MINIMO DI € 2.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere presentata, entro le ore 12:00 del giorno 17/09/2019 presso lo studio del professionista delegato Avv. Gloria Nativi , con studio in Genova, Via XX Settembre 21/10 previo appuntamento telefonico.

Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve prestare cauzione a garanzia dell’offerta, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, secondo la modalità indicata nell’avviso di vendita.

L’importo della cauzione versata sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. L’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Procedura Esecutiva Immobiliare R.E. n. 662/2018 al seguente IBAN IT25 X0326801400 052652437880, e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto. Il bonifico, con causale “Proc. Esecutiva R.E.n° 662/2018 Lotto unico, versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro i due giorni

precedenti l’udienza di vendita telematica.

Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E.: pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sul sito internet www.astegiudiziarie.it; pubblicazione sui siti: www.cambiocasa.it, www.genovaogginotizie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.