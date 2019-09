TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.E. N. 783/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Manuela Ruzzier, con studio in Genova, Salita San Matteo 23/7, telefono 010/252321 – 565136, fax 010/2466881 avvisa che il giorno 12 Novembre 2019 alle ore 15:30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

quota pari al 50% della piena proprietà dell’appartamento sito in Chiavari (GE), Piazza Gio Cademartori 12/3, posto al piano secondo, composto da ingresso, cucina, soggiorno, bagno e camera da letto. Il bene confina da nord in senso orario con Piazza Gio Cademartori, Via Bancalari, altra unità immobiliare stesso civico, altra unità immobiliare (particella 161).

Dati catastali: censito all’N.C.E.U. del Comune di Chiavari (GE) al F. 15, Mapp. 175, Sub 15, Cat. A3, classe 4, vani 3,5, Rendita catastale € 524,20, superficie mq 58.

Stato di occupazione : l’immobile risulta libero.

PREZZO BASE: EURO 50.000,00

NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE OFFERTE INFERIORI A TALE PREZZO , AVENDO IL G.E. ESPRESSAMENTE DISPOSTO CHE LA VENDITA AVVENGA SENZA LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE L’OFFERTA MINIMA EX ART. 569-571 C.P.C..

Le offerte di acquisto, con allegata una marca da bollo di € 16,00, dovranno essere presentate, previo appuntamento telefonico, in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, Avv. Manuela Ruzzier, in Genova, Salita San Matteo 23/7, tel. 010/252321 – 010/565324, fax. 010/2466881 entro le ore 12:00 del giorno 11/11/2019, pena l’inefficacia delle offerte medesime.

All’offerta dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità valido e del codice fiscale dell’offerente (oltre agli ulteriori documenti sopra indicati) nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova – Proc. Esec. Imm. 783/2018” per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione. Tale importo verrà trattenuto dalla procedura esecutiva nel caso in cui l’offerente, resosi aggiudicatario del bene, rifiuti di acquistare il bene oggetto dell’aggiudicazione. Escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

La suddetta perizia è disponibile sul Portale delle vendite pubbliche https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp/, sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.astetelematiche.it, www.tribunale.genova.it, www.cambiocasa.it, www.genova.oggninotizie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it e www.genova.repubblica.it nonché presso il Custode So.Ve.Mo S.r.l. – Istituto Vendite Giudiziarie, Corso Europa 139 Genova custode.