R.E. N. 597/2018 + 55/2019

TRIBUNALE DI GENOVA N. 597/2018 + 55/2019 R.E.

AVVISO DI VENDITA

Il delegato alla vendita Dott. Paolo Bozzo, commercialista, con Studio in Genova, Via Fiasella 1/3 (tel. 010562505) avvisa che il giorno Mercoledì 27/11/2019 alle ore 16:00, presso il Tribunale di Genova, terzo piano, aula 46, procederà alla vendita senza incanto con modalità di vendita sincrona mista ex art. 22 D.M. n. 32/2015, dell’immobile così distinto:

LOTTO UNICO : Piena proprietà dell’appartamento sito in Genova, Via dei Platani civico 16, interno 15, posto al quinto piano. L’appartamento è composto da ingresso, corridoio, due camere, cucina, dispensa, bagno, antibagno ed un poggiolo.

Il bene risulta occupato dalla famiglia dell’esecutato come descritto nella perizia di stima.

L’unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Genova (GE), Sez. GED, foglio 33, mappale 626, subalterno 67, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 4, sup. catastale 61 mq, rendita catastale Euro 568,10.

Regolarità edilizia e miglior descrizione: si rimanda alla perizia di stima.

PREZZO BASE DELL’IMMOBILE: EURO 58.160= IN CASO DI GARA L’AUMENTO MINIMO DEI RILANCI È FISSATO IN EURO 1.000.

Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare l’Avviso di vendita e la Relazione di stima sul sito internet www.astegiudiziarie.it.