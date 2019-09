TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. N. 438/2012

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Hardonk Federico, con studio in Genova, via Ippolito d’Aste 3/11 sc. Ds. avvisa che il giorno 13/12/2019 ORE 14.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

per l’intera quota di proprietà dell’appartamento sito in Genova in Via Leone Pancaldo civ.3 int.10, posto al piano quinto del fabbricato e come risultante dalla planimetria allegata all’elaborato peritale, composto da un ingresso, un breve corridoio, tre camere, una vano cucina, un bagno ed un ripostiglio preceduto da un piccolo locale di disimpegno. La superficie complessiva è pari a circa mq. 102,00 lordi, corrispondenti a circa mq. 85 netti. Il tutto come meglio specificato nell’elaborato peritale, a cui si rinvia.

Dati catastali

L’ immobile risulta iscritto al N.C.E.U. del Comune di Genova alla sezione SAM, foglio 41 mappale 444, subalterno 30, Zoba cens. 3, Categoria A/5, classe 5, vani 6, Rendita Catastale Euro 511,29.

PREZZO BASE: EURO 53.550,00

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, in regola con la marca da bollo, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le 12,00 del giorno antecedente la gara, possibilmente previo appuntamento telefonico.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile, intestato al “Tribunale di Genova – RGE n. 438/2012”, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Si avvisa che ai sensi dell’art. 177 disp. att. c.p.c. l’aggiudicatario inadempiente sarà condannato al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.