TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.E. N. 135/2018

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Angelo Badino avvisa che il giorno 24/09/2019 alle ore 14:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita senza incanto in modalità sincrona mista del seguente bene:

LOTTO UNICO:

Piena proprietà del posto auto scoperto, sito in Arenzano (GE), Via della Pineta c/o civico n. 17C, con accesso diretto dalla Via della Pineta, avente pavimentazione discontinua in asfalto/cemento, di superficie catastale pari a 11,00 mq.

PREZZO BASE: EURO 15.600,00.

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 11.700,00.

OFFERTA MINIMA IN AUMENTO € 2.000,00.

Cauzione 10% del prezzo offerto con assegno circolare N.T. o vaglia postale intestato a “Esecuzione Immobiliare R.E. N. 135/18” allegato all’offerta cartacea.

Le offerte cartacee, in busta chiusa ed in bollo da € 16, dovranno essere presentate presso la sede di ASSOPROVE TRIB-GE, sita in Genova, Via Mylius 7/2, ogni mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il giorno 23/09/2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita. Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizia pubblicati a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it, www.cambiocasa.it e www.ogginotizie.it. Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.