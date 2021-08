TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.E. 80\2019

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Carlo Ispodamia del Foro di Genova, con studio in Genova, viale Sauli 5, VI piano, Cod.Fisc. SPDCRL64C30D969E avvisa che il giorno 24/11/2021 ore 15.00 , presso il Tribunale di Genova, p.zza Portoria n.1, Piano III, aula 46,, si terrà la vendita dell’immobile pignorato di seguito identificato:

LOTTO UNICO

Diritti di piena proprietà sull’appartamento sito in Comune di Genova, via Enrico Toti, civico n.9, interno 32, piano quinto, composto da ingresso, due camere, corridoio, bagno e cucina abitabile, della superficie netta di 65,00 mq.

Detto immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla Sezione GED, Foglio 33,Particella 13, Subalterno 32, Categoria A\4, Classe 5, vani 4, Rendita Catastale 420,84, vi si accede con ascensore o scale interne dal portone condominiale, e confina a nord con distacco su area, a sud parte con il giroscala e parte con altro appartamento, a est con altro appartamento e a ovest con distacco su via Toti.

PREZZO BASE: EURO 77.187,50

Le offerte potranno essere presentate presso lo studio dell’Avv. Carlo Ispodamia, con studio in Genova, viale Sauli 5, VI piano, entro le ore 13,00 del giorno 23 novembre 2021 previo appuntamento.

Sulla busta dovrà essere indicato il nome e cognome di chi presenta la busta (previa identificazione), che può anche essere persona diversa dall’offerente, il nome del delegato alla vendita e la data fissata per la vendita.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE 80/2019 “, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, cambiocasa.it, genova.ogginotizie.it, www.immobiliare.it, www.genova.repubblica.it; www.entietribunali.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.