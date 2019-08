TRIBUNALE DI GENOVA

PROCEDURA ESECUTIVA R.E. 789/2017

II AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il Sottoscritto Dott. Paolo Botta, Dottore Commercialista , con studio in Genova Piazza G. Verdi 6, telefono num. 010 5700122, professionista delegato alla vendita avvisa che il 04/10/2019 ORE 15.30 presso il Tribunale di Genova, Piazza Portoria 1, Aula 46, piano 3°,si svolgerà la vendita telematica sincrona a partecipazione mista, del seguente bene:

LOTTO UNICO: Quota pari al 100% ella piena proprietà del seguente appartamento sito nel comune di Genova, Via Mario Piana civico 5 int. 10, della superficie commerciale complessiva di mq. 65,00 circa. L’unita immobiliari è censite al N.C.E.U. di Genova come segue: sez.COR foglio 79, mappale 124, sub 11, cat. A/1, classe 3.

PREZZO BASE: EURO 49.661,25.

SARANNO COMUNQUE CONSIDERATE VALIDE LE OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 37.245,94.

RILANCIO MINIMO IN AUMENTO € 2.500,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato Dott. Paolo Botta, sito in Genova, Piazza Verdi 6, entro le ore 12:00 del giorno 03/10/2019. L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Procedura Esecutiva Immobiliare R.E. n. 789/2017 al seguente IBAN IT34Q0569601400000004675X15 e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. L’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Procedura Esecutiva Immobiliare R.E. n. 789/2017 al seguente IBAN IT34Q0569601400000004675X15, e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto.

La relazione di stima è disponibile sui siti internet https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it, https://www.ogginotizie.it/edizioni/genova-oggi-notizie/ www.tribunaliitaliani.it e www.astegiudiziarie.it, nonché presso lo studio del delegato alla vendita.

Custode So.Ve.Mo.: 010/5299253, immobiliare@sovemo.com, www.sovemo.com. Delegato Dott. Paolo Botta,Dottore Commercialista , con studio in Genova Piazza G. Verdi 6, telefono num. 010 570122.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.