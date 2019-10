R.E. 779/2016

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 779/2016 R.E.

AVVISO DI III VENDITA

Il giorno 10/12/2019 ORE 17.00 nell’aula 46 al piano 3° del Palazzo di Giustizia di Genova in Piazza Portoria 1, avrà luogo la vendita telematica sincrona a partecipazione mista senza incanto del seguente bene:

Piena proprietà della casa, con annesso giardino e box, sita nel Comune di Genova, Loc. Montelungo, Via Superiore Rosata n. 43-45, censiti a Catasto Fabbricati del Comune di Genova, Sez. Urb. BAV, l’abitazione al Fg. 46, Part. 1007, Sub 13, ZC 5, Cat. A/3, Cl. 1, Vani 4,5, sup. cat. totale 86 mq (escluse aree scoperte: 77 mq), rendita € 244,03, APE 07201726614, cl. en. G; l’autorimessa (box) al Fg. 46, Part. 1007, Sub. 11, ZC 5, Cat. C/6, Cl. 2, sup. cat. 29 mq, rendita € 116,41; la quota di corte comune al Fg. 46, Part. 1007 Sub. 6, cat. area urbana, mq. 80. L’appartamento è composto da ingresso-soggiorno, cucina e bagno al piano terra-seminterrato; camera, ripostiglio e poggiolo al primo piano, collegati con scale interna, giardino su due lati che ha accesso alla strada pedonale da cui si accede al piano terra; il box ha due ingressi accessibili dalla strada comunale carrabile di Via Superiore Rosata tramite piazzola in comproprietà indivisa di 238 millesimi.

Confini dell’abitazione : a nord con le unità immobiliari urbane part. 229 sub 10, part. 1007 sub 4; a est con unità immobiliare urbana part. 229 sub 10; a sud con la strada comunale Via Superiore Rosata; a ovest con le unità immobiliari urbane part. 1007 subalterni 11 e 5.

Confine del box : a nord con l’unità immobiliare urbana part. 1007 sub 5; a est con l’unità immobiliare urbana particella 1007 sub 13; a sud con la strada comunale Via Superiore Rosata; a ovest con la porzione di area urbana part. 1007 sub 12.

Sussistono gravi difformità, sanabili onerosamente per l’appartamento e non sanabili per l’autorimessa (box) con necessità di rimessa in pristino per le quali si rinvia alla perizia che si invita ad esaminare.

L’immobile è libero da persone ma l’autorimessa è ingombra di materiali.

PREZZO BASE: € 64.687,50

Le offerte andranno presentate in busta chiusa ed in bollo presso lo studio del Delegato in Genova, Viale Sauli 39/6, tel. 010.532453, entro le ore 12,00 del giorno feriale antecedente a quello di vendita, previo appuntamento e dovranno contenere, a pena di inefficacia, un assegno circolare non trasferibile intestato a “Esecuzione Immobiliare n. 779/2016 R.E.”, per cauzione pari al 10% del prezzo offerto.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate tramite il modulo web “Offerta Telematica” accessibile dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. L’offerta d’acquisto telematica (con i relativi allegati) dovrà essere sottoscritta digitalmente ed inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it ovvero a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell’art. 12, comma 4 e dell’art. 13 del D.M. n. 32/2015. La cauzione dovrà essere versata con bonifico sul conto corrente della Procedura avendo cura che l’accredito sia eseguito entro il giorno precedente l’udienza di vendita.

Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. Il pagamento del residuo prezzo dovrà avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il Delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita ed in caso di più offerte darà corso alla gara a partecipazione mista tra gli offerenti, con rilancio minimo di € 1.000,00 rispetto all’offerta più alta.

SI PRECISA CHE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.

La richiesta di visita al bene deve avvenire tramite il portale delle vendite pubbliche (https://pvp.giustizia.it) dove, nel dettaglio dell’inserzione, è presente il pulsante per la richiesta di prenotazione che apre l’apposito modulo. Maggiori informazioni possono essere reperite presso il Custode (nella persona dello stesso Delegato).

Sul sito internet www.astegiudiziarie.it o, previo appuntamento, presso il Custode (nella persona del medesimo Delegato) è possibile ricevere ulteriori informazioni sull’immobile e consultare la documentazione relativa al suo stato di fatto e di diritto, cui si rimanda per miglior sua descrizione e che l’offerente ha l’onere di esaminare.

Per più specifiche indicazioni sulla partecipazione alla vendita telematica fare riferimento alle istruzioni reperibili sul sito www.astetelematiche.it ed all’avviso di vendita con le “disposizioni generali” in calce, pubblicato sul sito www.astegiudiziarie.it tra i documenti relativi all’immobile.

Il Delegato e Custode

Avv. Andrea Corrado