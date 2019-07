R.E. 56/2018

II AVVISO DI VENDITA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

R.E. N.56/2018

La professionista Dott.ssa Russo Olga, con studio in Genova, via Ippolito d’Aste 3/11 sc. Ds., delegata alle operazioni di vendita della procedura in epigrafe, avvisa che il giorno 06/11/2019 ORE 15.00 presso il Tribunale di Genova, III piano, aula n° 46 alle si terrà la vendita telematica sincrona mista del seguente bene immobile:

Lotto Unico: per l’intera quota di proprietà dell’appartamento sito in Ceranesi, Salita NS della Guardia civ. 181 posto all’ultimo piano (mansardato), composto da ingresso su ampio soggiorno, quattro camere, cucina abitabile, bagno, due localini di sgombero, poggiolo oltre una cantina al piano 1SS ed un posto auto scoperto al piano 2SS. La superficie commerciale risulta essere pari a complessivi: 177,00 per l’appartamento; mq 22,00 per il posto auto scoperto. Il tutto come meglio specificato nell’elaborato peritale, a cui si rinvia. Dati catastali Al N.C.E.U. del Comune di Ceranesi, gli immobili oggetto della presente relazione, risultano censito, in capo agli esecutati, al foglio 37 mappale 772:

Appartamento : subalterno 7, Categoria A/3, classe 1°, vani 6.5, sup. catastale mq. 175, R.C. €. 503,55;

: subalterno 7, Categoria A/3, classe 1°, vani 6.5, sup. catastale mq. 175, R.C. €. 503,55; Cantina : subalterno 23, Categoria C/2, classe 1°, consistenza mq. 6, sup. catastale mq. 6, R.C. €. 17,97;

: subalterno 23, Categoria C/2, classe 1°, consistenza mq. 6, sup. catastale mq. 6, R.C. €. 17,97; Posto Auto: mappale 1723, subalterno 6, Categoria C/6, classe 1°, consistenza mq. 22, sup. catastale mq. 22, R.C. €. 119,30.

Stato di possesso dei beni L’alloggio risulta occupato dall’esecutato e dalle figlie minori.

Certificazione energetica Indice Prestazione Energetica Globale 168,44 kWh/mq anno classe energetica, codice identificativo n° 07201816960.

PREZZO BASE DI EURO 81.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, in regola con la marca da bollo, presso lo Studio del Professionista Delegato Dott.ssa Russo Olga, con studio in Genova, via Ippolito d’Aste 3/11 sc. Ds. entro le 12,00 del giorno 05/11/2018 antecedente la gara, possibilmente previo appuntamento telefonico. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile, intestato al “Tribunale di Genova – RGE n. 56/2018, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica. Si avvisa che ai sensi dell’art. 177 disp. att. c.p.c. l’aggiudicatario inadempiente sara’ condannato al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno precedente all’esperimento della vendita mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it , utilizzando per la compilazione guidata dell’offerta telematica esclusivamente il modulo web denominato “Offerta telematica” predisposto dal Ministero della Giustizia, reperibile all’interno della scheda del lotto in vendita presente sul portale ministeriale http://pvp.giustizia.it . Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare: l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria, pari al 10% del prezzo offerto a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto le cui coordinate sono: Iban: IT65 P010 0501 4000 0000 0008 159con la seguente causale: TRIBUNALE DI GENOVA ES. IMM. RGE 56/2018. Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta. Si avvisa che ai sensi dell’art. 177 disp. att. c.p.c. l’aggiudicatario inadempiente sara’ condannato al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.

