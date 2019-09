R.E. 502/2018 – LOTTO 1

TRIBUNALE DI GENOVA

Procedura Esecutiva RE 502/2018

AVVISO DI VENDITA

L’Avv. Agostino Canestro, con studio in Genova – Via alla Porta degli Archi 10/23 – Tel. 0108376105 avvisa che il giorno 12/11/2019 alle ore 11:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO 1:

Bene N° 1

Piena proprietà di appartamento ubicato a Varese Ligure (SP) – via Provinciale n. civico 2 – frazione San Pietro Vara, edificio unico, scala unica, interno 1, piano T/S1; superficie convenzionale complessiva: 81,50 mq.

L’appartamento, posto al piano terra, è composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio ed è dotato di cantina posta al piano seminterrato.

Dati catastali : Catasto Fabbricati – Fg. 117, Part. 339, Sub. 2, Categoria A2, Cl. 1, Cons. 5, Superficie catastale 80, Rendita € 348,61 .

Bene N° 2

Piena proprietà di garage ubicato a Varese Ligure (SP) – via Provinciale n. civico 2 – frazione San Pietro Vara, edificio unico, scala unica, piano S1; superficie convenzionale complessiva: 12,00 mq. L’immobile in oggetto è ubicato al piano seminterrato del caseggiato di civile abitazione sito in via Provinciale n. 2.

Dati catastali : Fg. 117, Part. 339, Sub. 7, Categoria C6, Cl.1, Cons. 10, Superficie catastale 11, Rendita

€ 11,88.

PREZZO BASE: EURO 65.237,50

Le offerte di acquisto, in marca da bollo da Euro 16,00, dovranno essere presentate, previo appuntamento telefonico, in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, avv. Agostino Canestro, sito in Genova, Via alla Porta degli Archi 10/23 (tel. 0108376105 / 3482488879) entro le ore 12:00 del giorno 11 Novembre 2019 , pena l’inefficacia delle offerte medesime.

All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità valido dell’offerente e del codice fiscale dell’offerente (oltre agli ulteriori documenti sopra indicati) nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova ES.IMM. 502/18” per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione . Tale importo sarà trattenuto dalla procedura esecutiva nel caso in cui l’offerente, resosi aggiudicatario del bene, rifiuti poi di acquistare lo stesso. E’ escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Il presente avviso di vendita sarà reso pubblico mediante l’inserimento dello stesso sul portale del Ministero della giustizia denominato “Portale delle Vendite Pubbliche” (https://portaledellevenditepubbliche.giustizia.it/pvp/); lo stesso avviso – unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della perizia di stima – sarà altresì inserito, almeno 45 giorni prima del termine di presentazione delle offerte, sui seguenti siti internet: www.astegiudiziarie.it / www.astetelematiche.it / www.cambiocasa.it / www.ogginotizie.it / www.immobiliare.it / www.entietribunali.it / www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.