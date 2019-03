R.E. 499/2015 – lotto tre

PROCEDURA ESECUTIVA N. 499/15 REG. ES. IMM.

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE IN MODALITA’ SINCRONA MISTA

III AVVISO DI VENDITA

La sottoscritta Avvocato Alessia Visdomini – con studio in Genova, Via Marcello Durazzo 1/9, mail alessiavisdomini@gmail.com; pec: avv.alessiavisdomini@legalpec.eu; tel. 010/8311321-8312375, professionista delegato nella procedura in epigrafe, avvisa che il giorno 16/05/2019 ore 14.00 presso il Tribunale di Genova (Palazzo di Giustizia, Piazza Portoria 1, piano III, Aula 46) avrà luogo la deliberazione sulle offerte, sia cartacee (ossia su supporto analogico) che telematiche, per la vendita senza incanto, con modalità telematica sincrona a partecipazione mista, e l’eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell’art. 571 ss c.p.c. dell’immobile pignorato, come di seguito meglio identificato:

LOTTO TERZO: box (magazzino) in Busalla, via Vittorio Veneto 117r Quota dell’intero della piena proprietà di un box in Busalla, nel medesimo stabile dei precedenti lotti , Via Vittorio Veneto identificato dal civico 117 rosso, composto da due locali accessibili da cortile, attualmente adibito a magazzino.

Superficie lorda: mq 95; superficie commerciale: mq. 76,00

Identificativi catastali: al Catasto Fabbricati del Comune di Busalla, gli immobili di cui al Lotto Secondo risultano identificati, in capo agli esecutati in ragione di un mezzo ciascuno, al foglio 17, mappale 133, subalterno 1, Cat. C/6, classe 2°, vani 5, consistenza mq. 60, sup. catastale mq.95, R.C. € 517,49.

Confini: nord su distacco; est: su distacco verso ferrovia; sud: con vano scale e con cantina annessa al lotto 1°; ovest: su cortile; sopra: con alloggio di cui al lotto 1°; sotto: con suolo.

Stato di possesso: gli immobili attualmente risultano nella disponibilità degli esecutati.

Regolarità edilizia, urbanistica e catastale: si rinvia alla relazione di stima.

Attestazione di prestazione energetica: si rinvia alla relazione di stima.

PREZZO BASE LOTTO TERZO: EURO 11.812,50

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CARTACEA

Le offerte di acquisto, in marca da bollo da Euro 16,00, dovranno essere presentate, previo appuntamento, in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, avv. Alessia Visdomini, sito in Genova, Via alla Via Marcello Durazzo 1/9 (tel. 0108311321 – mail alessiavisdomini@gmail.com) entro le ore 12:00 del giorno 15/5/2019, pena l’inefficacia delle offerte medesime. All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità valido dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Procedura esecutiva Es. 499/2015” per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione. Tale importo sarà trattenuto dalla procedura esecutiva nel caso in cui l’offerente, resosi aggiudicatario del bene, rifiuti poi di acquistare lo stesso. E’ escluso ogni pagamento in forma telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore le ore 12:00 del giorno 15/5/2019 mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it) e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta telematica” predisposto dal Ministero della Giustizia, reperibile all’interno della scheda del lotto in vendita presente sul portale ministeriale http://pvp.giustizia.it, procedendo come descritto nel “Manuale Utente”. Per essere ammesso a partecipare alla vendita telematica l’offerente dovrà versare anticipatamente a titolo di cauzione una somma pari al 10 per cento (10%) del prezzo offerto esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Procedura Esecutiva ES. 499/2015” le cui coordinate IBAN sono le seguenti: IT72N0101501400000070653191. Il bonifico, con causale : “Tribunale di Genova – R.E. N. 499/2015 – versamento cauzione” deve essere effettuato in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta.

presente avviso di vendita sarà reso pubblico, almeno 45 giorni prima del termine di presentazione delle offerte, mediante l’inserimento dello stesso (unitamente alla perizia di stima) sul portale del Ministero della giustizia denominato “Portale delle Vendite Pubbliche” (https://portaledellevenditepubbliche.giustizia.it/pvp/),e sui siti internet www.astegiudiziarie.it e www.astetelematiche.it e www.ogginotizie.it/edizioni/genova-oggi-notizie/, www.tribunaliitaliani.it

Per ulteriori informazioni e per prendere visione degli immobili contattare il Custode giudiziario SO.VE.MO S.R.L.(Corso Europa 139, Genova, Tel. 010 5299252 – sito: www.sovemo.com / mail: visitegenova@sovemo.com).

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.