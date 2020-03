R.E. 420/15 + 876/16 – lotto quattro

TRIBUNALE DI GENOVA N. 420/15 + 876/16 R.E.

III AVVISO DI VENDITA

Il delegato alla vendita Dott. Paolo Bozzo, commercialista, con Studio in Genova, Via Fiasella 1/3 (tel. 010/562505) avvisa che il giorno Martedì 12/05/2020 alle ore 16:30 , presso il Tribunale di Genova, terzo piano, aula 46, procederà alla vendita senza incanto, dei seguenti lotti immobiliari nel Comune di Genova così distinti:

LOTTO QUATTRO : piena proprietà superficiaria per la quota di 1/1 di fabbricato sito in Genova Quarto Alta, Via delle Genziane, civ. 164/166, interno n. 5, posto al piano terra, composto da un locale unico e un wc con antibagno.

L’immobile risulta ad uso magazzino e ad oggi si presenta riempito di materiale e a metà del locale è installato un soppalco.

L’unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Genova (GE), sezione QUA, foglio 4, particella 756, subalterno 48 (ex mapp. 390, sub. 48), cat. C/1, classe 1, sup. comm. 99,10 mq.

Prezzo base dell’immobile: Euro 48.100=.

In caso di gara l’aumento minimo dei rilanci è fissato in Euro 1.000.

Custode giudiziario del suddetto lotto unico immobiliare è SO.VE.MO – quale Istituto per le vendite Giudiziarie autorizzato ex art.534 c.p.c. – con sede a Genova, C.so Europa 139, tel. 010/5299253 fax 010/5299252 -www.sovemo.com – e-mail immobiliare@sovemo.com, a cui occorrerà rivolgersi per informazioni e visite degli immobili.