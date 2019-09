R.E. 383/2017

TRIBUNALE DI GENOVA N. 383/2017 R.E.

III AVVISO DI VENDITA

Il delegato alla vendita Dott. Paolo Bozzo, commercialista, con Studio in Genova, Via Fiasella 1/3 (tel. 010562505) avvisa che il giorno Mercoledì 20/11/2019 alle ore 16:30, presso il Tribunale di Genova, terzo piano, aula 46, procederà alla vendita senza incanto con modalità di vendita sincrona mista ex art. 22 D.M. 32/2015, dell’immobile così distinto:

Piena proprietà dell’appartamento sito in Genova, nell’edificio distinto con il n. civico 59 di Via Celesia al primo piano int. 1.

L’unità immobiliare è divisa in due zone separate dal vano scala condominiale. Da una parte troviamo l’ingresso, la cucina e il bagno mentre dall’altra parte troviamo due camere da letto.

Il bene è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova, alla Sez. RIV, foglio 33, mappale 36, subalterno 7, cat. A/4, classe 4, consistenza 4.5 vani, superficie catastale 88 mq, Rendita catastale € 278,89.

Prezzo base dell’immobile: Euro 27.600= In caso di gara l’aumento minimo dei rilanci è fissato in Euro 1.000.

Per condizioni di vendita consultare l’Avviso di vendita allegato sul sito internet www.fallcoaste.it.