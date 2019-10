R.E. 360/2016

TRIBUNALE DI GENOVA N. 360/2016 R.E.

IV AVVISO DI VENDITA

Il delegato alla vendita Dott. Paolo Bozzo, commercialista, con Studio in Genova, Via Fiasella 1/3 (tel. 010562505) avvisa che il giorno Mercoledì 27/11/2019 alle ore 15:30, presso il Tribunale di Genova, terzo piano, aula 46, procederà alla vendita senza incanto con modalità di vendita sincrona mista ex art. 22 D.M. n. 32/2015, dell’immobile così distinto:

LOTTO UNICO : Piena proprietà della casa unifamiliare (villino) di due piani (piano terra + piano primo), ubicata nel Comune di Carasco in Via Don G. Sannazzari civ. 9 (ex Via Graveglia civ. n. 7) e costituita da:

– abitazione ai piani terra e primo, composta da portico, ingresso, cucina, soggiorno, bagno, scala interna di collegamento con sottostante ripostiglio (piano terra), tre camere, bagno, corridoio di disimpegno e terrazzo al primo piano;

– giardino al piano terra (rialzato alla quota stradale);

– un box, locale caldaia e cantina al piano strada (seminterrato);

– terreno boschivo (noccioleto) confinante ed asservito;

Superficie lorda commerciale: abitazione mq 195, box mq 31, terreno mq 1.108.

L’abitazione risulta così censita al Catasto Fabbricati del Comune di Carasco, foglio 9, particella 796, sub. 1, cat. A/7, classe 2, vani 7,5, sup. cat. 160 mq, rendita Euro 1.045,83, Via Chiesa n. 7, piano T-1.

Il box risulta così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Carasco, foglio 9, particella 796, sub. 2, cat. C/6, classe 2, mq 35, sup. cat. 32 mq, rendita Euro 72,30, Via Chiesa n. 7, piano S1.

Il terreno risulta così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Carasco, foglio 9, particella 804, classe 2, RD Euro 15,54, RA Euro 3,88.

Regolarità edilizia e miglior descrizione: si rimanda alla perizia di stima.

L’appartamento risulta occupato dall’esecutata.

PREZZO BASE DELL’IMMOBILE: EURO 163.000= IN CASO DI GARA L’AUMENTO MINIMO DEI RILANCI È FISSATO IN EURO 1.000.

Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare l’Avviso di vendita e la Relazione di stima sul sito internet www.astegiudiziarie.it.