TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. 334/2015 + 375/2019

AVVISO DI VENDITA

Il delegato dott. Giacomo Sacchi Nemours, con studio in Genova, Via Cesarea 11/10, avvisa che il giorno 04/02/2021 alle ore 16:00 presso lo studio in Genova, Via Cesarea 11/10, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

piena proprietà dell’immobile sito in Comune di GENOVA (Quartiere di Sampierdarena) via Federico Avio civico 3 interno 9 piano terzo. L’immobile di superficie lorda totale mq 128,80 è composto da ampio ingresso, soggiorno con poggiolo, corridoio, cucina, ripostiglio, un bagno, tre camere – classe energetica G.

Identificativi catastali – L’immobile risulta censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Genova sezione SAM, foglio 44, mappale 812 sub 19, categoria A/2, classe 3, vani 6,5, rendita catastale euro 1.141,37 – Via Federico Avio 3 p. 3 interno 9.

PREZZO BASE Lotto unico: Euro 137.000 (centotrentasettemila/00).

Offerta minima: Euro 102.750,00 (centoduemilasettecentocinquanta/00) pari al 75% del prezzo

base.

Le offerte di acquisto, con apposta marca da bollo da € 16,00, dovranno essere presentate, previo appuntamento telefonico, presso lo studio del professionista delegato dott. Giacomo Sacchi Nemours in Genova, via Cesarea 11/10 (telef. 010/589205) entro le ore 12.00 del giorno 03/02/2021.

All’offerta dovrà essere allegato.

assegno circolare non trasferibile intestato a “Esecuzione Immobiliare R.E. 334/2015+375/2019”, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto all’acquisto da parte dell’acquirente;

assegno circolare non trasferibile intestato a “Esecuzione Immobiliare R.E. 334/2015+375/2019”, per un importo pari al 15 per cento del prezzo offerto, a titolo di anticipazione sulle spese;

Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it ; GENOVA OGGI NOTIZIE www.ogginotizie.it; CAMBIOCASA.IT www.cambiocasa.it., siti gestiti dalla A. Manzoni & C. S.p.a. ossia www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it.

Per le richieste di visita del bene rivolgersi al sottoscritto custode dott. Giacomo Sacchi Nemours con studio in Genova, via Cesarea 11/10 (telefono 010589205, email g.sacchinemours@dottori-commercialisti.eu, anche tramite il portale delle vendite pubbliche.