TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.E. 332/2018

– DOTT. ROBERTO BONINO –

II AVVISO DI VENDITA TELEMATICA SINCRONA MISTA

Il sottoscritto Avv. Federica Binocoli, con studio in Genova, Via A. Maragliano 5/6, professionista delegato alla vendita nella procedura in epigrafe, avvisa che il giorno 20/11/2019 ORE 15.00 , presso il Tribunale di Genova, aula 46, Piano 3, si svolgerà la vendita telematica sincrona a partecipazione mista, del seguente bene immobile:

Lotto Unico: Piena Proprietà dell’immobile sito in Genova, Via Pietro Fessia civ. 8, int.4 situato al primo piano di un fabbricato realizzato a fine Ottocento. L’unità immobiliare presenta una tripla esposizione a Nord, ad est e a Sud, in buono stato di manutenzione e si compone di : ingresso dotato di finestra esposta a Sud ed utilizzato come soggiorno da cui si accede alle due camere da letto entrambe con finestra esposta a Sud, cucina dotata di due finestre esposte a Nord. Dalla cucina si accede al bagno con finestra esposta a Nord. Le finestre hanno serramenti in alluminio con doppio vetro e persiane in alluminio ed il riscaldamento è di tipo autonomo a gas metano. L’immobile risulta avere una buona ubicazione nel contesto del tessuto urbano, ben servita dai mezzi pubblici. Descrizione/Dati Catastali: L’Unità Immobiliare è iscritta al Catasto Urbano di Genova, alla Sezione Urbana GED, foglio 42, Particella 84, sub 4, Zona censuaria 1, Categoria A/4, Classe 4, Consistenza 5,5, vani, Superficie Catastale totale 69,00 mq, Rendita Catastale € 468,68. Stato di Occupazione: l’appartamento è abitato dall’esecutata con il marito ed il figlio. Certificazione energetica: F, come da APE (Attestazione Prestazione Energetica) del 14.9.2018, alla quale si rinvia.

PREZZO BASE: € 54.750,00 (CINQUANTAQUATTROMILASETTECENTOCINQUANTAMILA/00).

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, entro le ore 12.00 del 18/11/2019 e dovranno essere depositate direttamente dall’interessato o da un suo delegato presso lo studio del Professionista Delegato Avv. Federica Binocoli, (previo appuntamento telefonico al n. 010541271 in Genova, Via Maragliano 5/6). All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile, intestato a “ESECUZIONE IMM.RE 332/2018” , di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di mancato pagamento del saldo prezzo a seguito di aggiudicazione dell’immobile; escluso ogni pagamento in forma telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del 18/11/2019 mediante invio all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando per la compilazione guidata dell’offerta telematica esclusivamente il modulo web denominato “Offerta telematica” predisposto dal Ministero della Giustizia, reperibile all’interno della scheda del lotto in vendita presente sul portale ministeriale http://pvp.giustizia.it. Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve provvedere al versamento e comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria, pari al 10% del prezzo offerto a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto le cui coordinate sono: BANCO BPM SPA – IBAN IT36M0503401424000000013728, con la seguente causale: “ESECUZIONE IMM.RE 332/2018” . Si ricorda che l’accredito della cauzione dovrà risultare sul conto della procedura entro il termine fissato per la presentazione dell’offerta e non successivamente.

Il presente avviso di vendita, la CTU, l’ordinanza di nomina, la planimetria, le foto e ogni altra documentazione ritenuta di interesse verranno resi pubblici mediante le seguenti pubblicazioni: sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, cambiocasa.it, genovaogginotizie.it, immobiliare.it, entitribunali.it, genova.repubblica.it, astetelematiche.it gestore della vendita telematica.

Custode dell’immobile: Il Profesionista Delegato Avv. Federica Binocoli, con studio in Genova, Via A. Maragliano 5/6 – 16121- tel (010) 541271– fax (010) 8932830, mail federicabinocoli@libero.it.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.