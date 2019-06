R.E. 267/2016

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

PROCEDURA ESECUTIVA R.E. N. 267/2016 – G.E. DOTT.SSA LUCCA

II AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

La sottoscritta, Avv. Manuela Ruzzier, con studio in Genova, Salita San Matteo 23/7, telefono 010/252321 – 565136, fax 010/2466881, professionista delegata nella procedura esecutiva indicata in epigrafe, avvisa che il giorno 16 Settembre 2019 alle ore 16:00 , presso il Tribunale di Genova, Piazza Portoria 1, Aula 46, piano 3°, postazione A, avrà luogo la deliberazione sulle offerte sia cartacee che telematiche, per la vendita senza incanto, con modalità telematica sincrona a partecipazione mista ex art. 22 D.M. 32/2015, e l’eventuale gara tra gli offerenti, ai sensi degli artt. 571 ss. c.p.c. dell’immobile pignorato, come di seguito identificato:

Lotto unico: quota pari al 100% della proprietà dell’appartamento sito in Genova, Via San Donato 14/7, posto al primo piano, composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, due piccoli wc nel vano scale, al piano soppalco è presente un bagno, un locale doccia e due soppalchi (non sanabili). Il bene confina a nord con Via San Donato, a est con altra proprietà, a sud con cortile interno e altra proprietà, a ovest con proprietà int. 7A. Dati catastali: censito all’N.C.E.U. del Comune di Genova alla Sez: GEA, F. 84, Mapp. 452, Sub 12, Cat. A4, classe 7, vani 6, Rendita catastale € 511,29, superficie mq 176. Stato di occupazione : l’immobile risulta occupato in forza di contratto di locazione stipulato in data 1/11/2014 sino al 30/10/2022, registrato all’Agenzia delle Entrate ed opponibile alla procedura. Il canone di locazione annuo è pari ad € 6.000. Certificazione energetica: Indice di Prestazione Energetica Globale 208.88 kwh/mq anno – classe energetica F, come da certificazione energetica in data 14/7/2017 n. 28888.

PREZZO BASE : € 276.675,00 (EURO DUECENTOSETTANTASEIMILASEICENTOSETTANTACINQUE/00)

NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE OFFERTE INFERIORI DI OLTRE UN QUARTO A TALE PREZZO.

OFFERTA MINIMA AI SENSI DELL’ART. 572 COMMA 3 C.P.C.: € 207.506,25 (EURO DUECENTOSETTEMILACINQUECENTOSEI/25) – RILANCIO MINIMO € 2.000,00 (EURO DUEMILA/00). TRA UN’OFFERTA E L’ALTRA POTRÀ TRASCORRERE UN TEMPO MASSIMO DI DUE MINUTI.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte di acquisto, con allegata una marca da bollo di € 16,00, dovranno essere presentate, previo appuntamento telefonico, in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, Avv. Manuela Ruzzier, in Genova, Salita San Matteo 23/7, tel. 010/252321 – 010/565324, fax. 010/2466881 entro le ore 12:00 del giorno 13/9/2019, pena l’inefficacia delle offerte medesime. All’offerta dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità valido e del codice fiscale dell’offerente (oltre agli ulteriori documenti sopra indicati) nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova – R.E. 267/2016” per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12 del giorno 13/9/2019 mediante l’invio all’indirizzo di PEC del Ministero dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta telematica” messo a disposizione del Ministero della Giustizia e presente sulla scheda del lotto pubblicata sul portale http://pvp.giustizia.it, procedendo come descritto nel “Manuale Utente”. Per essere ammesso a partecipare alla vendita telematica, l’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a “Tribunale di Genova – R.E. 267/2016” al seguente IBAN IT63X0333201400000000961737 e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto. Il bonifico, con causale “Proc. esec. Trib. Ge 267/2016, lotto unico, versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte .

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante i seguenti adempimenti: 1) pubblici avvisi ai sensi dell’art. 570 c.p.c.; 2) inserimento su internet, unitamente alla perizia di stima, almeno 45 giorni prima della data fissata per l’esame delle offerte sul Portale delle vendite pubbliche ai sensi dell’art.13, comma 1, lett.b, n.1 del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n.83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp/) e sui siti www.venditegiudiziali.it, www.astetelematiche.it, www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.genova.oggninotizie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it e www.genova.repubblica.it, a cura della delegata e a spese del creditore procedente;

Per informazioni contattare il Custode giudiziario Sovemo S.r.l. (010/5299253) o la Delegata (010/252321).