TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. 248/2019

AVVISO DI VENDITA

Il delegato DOTT. MICHELA FANTONI con studio in Rapallo, Via della Libertà n. 74/9, avvisa che il giorno 26 FEBBRAIO 2020 alle ore 10.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Appartamento sito in Chiavari (Ge), Via Giorgio Canale n. 10 int. 10, piano 3, catastalmente censito al N.C.E.U. del Comune di Chiavari, Foglio 11, Particella 1809, Sub. 13, Classe 4, Categoria A/3, Consistenza vani 5, Superficie catastale 84 mq, Rendita € 748,86

PREZZO BASE DELL’OFFERTA: € 169.000,00.

PREZZO MINIMO: € 126.750,00.

RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA: € 1.000,00.

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa, dall’offerente stesso o da un suo delegato, presso lo studio del professionista delegato Dott.ssa Michela Fantoni, in Rapallo (GE), Via della Libertà n. 74/9, previo appuntamento telefonico e comunque entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la vendita, pena l’inefficacia delle offerte medesime.

All’offerta dovrà essere allegata: copia del documento di identità dell’offerente in corso di validità, nonché allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato a “Tribunale di Genova – R.G.E. 248/2019″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.