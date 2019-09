R.E. 205/2012 – lotto uno

SETTIMO AVVISO DI VENDITA – TRIBUNALE DI GENOVA N. 205/2012 R.E.

Il delegato alla vendita Dott. Paolo Bozzo, commercialista, con Studio in Genova, Via Fiasella 1/3 (tel. 010562505) avvisa che il giorno Mercoledì 20/11/2019 alle ore 17:00, presso il Tribunale di Genova, terzo piano, aula 46, procederà alla vendita senza incanto con modalità di vendita sincrona mista ex art. 22 D.M. n. 32/2015, di due lotti immobiliari così distinti:

Lotto 1: Piena proprietà per l’intero dell’appartamento con accesso tramite scala esterna, sito in Ceranesi, Via San Martino di Paravanico civ. 40, composto da ingresso, disimpegno, ripostiglio, sala, tre camere, cucina, con entrostante dispensa, e bagno, posto al terzo piano (4 f. t.), superficie netta di mq 73,32, superficie lorda di mq. 94,29. L’unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Ceranesi (GE), foglio 11, particella 115, subalterno 14, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 7, rendita catastale euro 397,67.

Prezzo base dell’immobile di cui lotto 1 (appartamento): Euro 13.500=.

In caso di gara l’aumento minimo dei rilanci è fissato in Euro 1.000.

Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare l’Avviso di vendita e la Relazione di stima sul sito internet www.fallcoaste.it.

Custode giudiziario del suddetto lotto unico immobiliare è SO.VE.MO – quale Istituto per le vendite Giudiziarie autorizzato ex art. 534 c.p.c. – con sede a Genova, C.so Europa 139, tel. 010/5299253 fax 010/5299252 -www.sovemo.com – e-mail immobiliare@sovemo.com, a cui occorrerà rivolgersi per informazioni e visite degli immobili.