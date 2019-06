R.E. 129/2018

TRIBUNALE DI GENOVA N. 129/2018 R.E.

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato alla vendita Dott. Giovanni Bozzo, commercialista, con Studio in Genova, Via Fiasella 1/3 (tel. 010562505) avvisa che il giorno Mercoledì 25/09/2019 alle ore 10:00, presso il Tribunale di Genova, terzo piano, aula 46, procederà alla vendita senza incanto con modalità di vendita sincrona mista ex art. 22 D.M. 32/2015, dell’immobile così distinto:

Piena proprietà dell’appartamento sito in Genova, Via San Bartolomeo del Fossato 26 int. 2.

L’unità immobiliare è posta al primo piano al di sopra del piano terra destinato ad autorimesse, composta da un ingresso/disimpegno, soggiorno con annesso cucinino e poggiolo, due camere e un bagno con annesso ripostiglio esterno.

PREZZO BASE DELL’IMMOBILE: EURO 45.750=

In caso di gara l’aumento minimo dei rilanci è fissato in Euro 1.000.

Per condizioni di vendita consultare l’Avviso di vendita allegato sul sito internet www.fallcoaste.it.