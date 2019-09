TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

V AVVISO DI VENDITA R.E. 1084/2014

Il Delegato alla vendita Dott. Vittorio Bini, commercialista, con Studio in Genova, Via Fiasella 3/12 avvisa che il giorno Giovedì 21/11/2019 alle ore 15:00, presso il Tribunale di Genova, III piano, aula 46, sarà posto in vendita il seguente bene:

LOTTO UNICO: Casa Colonica ubicata a Genova – via Alla Cima di Egoli n. 8, si sviluppa su tre livelli, formata da un locale per ogni piano. L’unità abitativa è formata da piano terra con veranda, da cui si entra nell’edificio, superata la quale vi è un servizio igienico ed una cucina; una piccola scaletta conduce al piano primo ove un corridoio consente l’ingresso ad una camera da letto e proseguendo ad una seconda camera da letto al piano superiore.

La casa colonica sita in via Alla Cima di Egoli n. 8 del Comune di Genova, ha la consistenza di vani n. 4, per una superficie convenzionale pari a circa mq. 80,00, che si sviluppa su tre livelli.

L’immobile è iscritto al N.C.E.U. del Comune di Genova, Sezione GED, foglio 27, mappale 374 sub. 8, – Z.C. 1, Cat. A/4, classe I°, consistenza 4 – R.C. €. 206,58, piano T-1-2.

Prezzo base: 19.500= In caso di gara l’aumento minimo dei rilanci è fissato in Euro 1.000.

Per visitare l’immobile rivolgersi al custode SO.VE.MO. S.R.L. telefono 0105299253.