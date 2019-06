R.E. 02/2018

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE VII CIVILE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

G.E. DOTT. ROBERTO BRACCIALINI

I° AVVISO DI VENDITA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.E. N. 02/2018

Il professionista Avv. Enrica De Sessa con studio in Genova, Via Fieschi 12/1, delegato alla procedura di vendita in epigrafe, avvisa che il giorno 15.07.2019 presso il Tribunale di Genova, III piano, aula n. 46 alle ore 14,30 si terrà la VENDITA TELEMATICA SINCRONA MISTA del seguente bene immobile:

Lotto Unico autonomo: piena proprietà dell’immobile con destinazione abitativa, sito nel Comune di Genova, Via Felicita Noli, civico 4, interno 3. L’immobile è composto da n. 5,5 vani. L’appartamento è al piano secondo di un edificio di quattro piani fuori terra (T,1,2.3) situato in adiacenza a Piazza Vittorio Veneto, zona centrale della delegazione di Sampierdarena. E’ formato da un ingresso alla genovese (finestrato), due camere, cucina, bagno e ripostiglio. Dati catastali L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Genova, Sezione SAM, Foglio 44, Mapp. 239, Sub 4, Cat. A/4, Cl. 4, Vani 5,5, Sup. Cat. Mq. 64, Rendita Catastale € 397,67. Stato di possesso del bene: l’immobile è attualmente occupato dagli esecutati, che risultano coniugati in regime di comunione dei beni. In capo all’immobile non risulta registrato alcun contratto di locazione. Certificazione energetica. L’immobile risulta munito dell’attestato di certificazione energetica n. 36016 del 2018, Classe energetica E.

PREZZO BASE ASTA DI € 30.650,00 (EURO TRENTAMILASEICENTOCINQUANTA/00) – SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI DI OLTRE UN QUARTO RISPETTO AL PREZZO BASE D’ASTA E QUINDI NON INFERIORI AD € 22.987,50 (COME DA CONDIZIONI SOTTO RIPORTATE) – MISURA MINIMA DI CIASCUN RILANCIO È PARI AD € 1.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

L’offerente dovrà depositare la propria offerta, in regola con la marca da bollo, presso lo Studio del Professionista Delegato Avv. Enrica De Sessa sitoo in Genova, Via Fieschi 12/1 entro le ore 12,00 del giorno 12/07/2019, previo appuntamento telefonico al n. 010/5537124, cell. 3476866484, escluso il Sabato e festivi. All’offerta dovrà essere allegato ed inserito nella busta chiusa un vaglia postale o assegno circolare non trasferibile intestato a “Trib Genova Es. 2/2018”, di importo non inferiore al 10 % del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto. È precluso ogni pagamento in forma diversa anche telematica.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte telematiche di acquisto devono pervenire dai presentatori dell’offerta entro le ore 12.00 del giorno precedente all’esperimento della vendita mediante l’ invio all’indirizzo PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, utilizzando per la compilazione guidata dell’offerta telematica esclusivamente il modulo web denominato “offerta telematica” predisposto dal Ministero della Giustizia, reperibile all’interno della scheda del lotto in vendita presente sul portale ministeriale http//pvp.giustizia.it. Per partecipare alle aste telematiche, i soggetti interessati devono preventivamente ed obbligatoriamente accedere al modulo web “offerta telematica” predisposto dal Ministero della Giustizia e presente sulla scheda del lotto pubblicata sul portale http//pvp.giustizia.it e procedere come descritto nel “Manuale utente”. Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria pari al 10% del prezzo offerto a garanzia dell’offerta. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto le cui coordinate sono: IBAN IT21 S 03332 01400 000000962133, con la seguente causale: “Trib. Genova Es 2/2018”. Il mancato accredito del bonifico sul conto indicato è causa di nullità dell’offerta.

Per maggiori informazioni che per concordare le visite all’immobile in vendita contattare il Custode giudiziario:SO.VE.MO. S.r.l. Istituto Vendite Giudiziarie, con sede in Corso Europa 139 Genova, tel. 010/5299253, fax 010/9998695, e-mail:

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.