Quinta edizione di “Canzoni sotto l’albero” venerdì 7 dicembre

Domani, venerdì 7 dicembre, si terrà la manifestazione canora “Canzoni sotto l’albero”, giunta ormai alla sua quinta edizione. L’appuntamento è alle 18:30 presso il teatro “Francesco Stabile” di Potenza. L’iniziativa è organizzata dalla scuola dell’infanzia Santa Maria di Canossa, di Potenza, e nasce dalla volontà da parte dell’istituto di aprirsi al territorio e alla città. La manifestazione canora vuole offrire un piccolo momento di gioia, sulle note dei canti natalizi eseguiti dai bambini di 4 e 5 anni, nella suggestiva cornice del teatro potentino. L’evento è gratuito e sarà presentato da Nino Cutro e Giuseppe Carriero.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto educativo “Piccoli cittadini crescono”, che vuole insegnare ai più piccoli che “le regole della convivenza sono fondamentali in una società civile”, come spiegano le madri e le maestre dell’istituto potentino. Si tratta di “regole che permettono di vivere, crescere, progredire nel rispetto di tutti ed è importante, già da piccoli, imparare a conoscerle e a metterle in pratica. Educare significa formare un individuo capace di interagire con gli altri e con il mondo, in modo sereno”, aggiungono. Il progetto “Piccoli cittadini crescono”, quindi, vuole mettere i bambini in contatto con la loro città, attraverso l’esplorazione diretta dell’ambiente che li circonda. Li si vuole avvicinare alla storia di Potenza, alle sue peculiarità, per accompagnarli nei primi passi del percorso che li porterà da essere piccolo “abitanti” a “cittadini” consapevoli.