Quezzi, neonato morto dopo intervento di circoncisione in casa

Un bimbo di appena un mese è morto nella notte nell’appartamento dei genitori, in zona Quezzi, per quello che stando ai primi accertamenti sembra un intervento di circoncisione rudimentale effettuato tra le mura di casa.

A dare l’allarme, intorno alle 4 del mattino, è stato il personale del 118, che ha ricevuto una richiesta di intervento urgente: arrivati all’appartamento, i sanitari hanno trovato nell’abitazione la mamma e la nonna del piccolo, due donne di origini nigeriane, e il bimbo ormai privo di vita. Hanno quindi chiamato immediatamente la polizia, e sul posto sono intervenute prima le volanti della questura e poi la Squadra Mobile del dirigente Marco Calì, accompagnata dagli uomini della Scientifica.

Gli investigatori hanno immediatatamente avviato i rilievi nell’appartamento, e affidato il piccolo al medico legale. La mamma, una donna di circa 25 anni, e la nonna sono state portate in questura per essere ascoltate su quanto accaduto. Come detto, al momento l’ipotesi più probabile è che il bimbo sia stato sottoposto a un intervento di circoncisione da parte di qualcuno che non aveva né la formazione né le capacità, né gli strumenti adatti, per farlo. La circoncisione, va ricordato, è una procedura chirurgica che consiste nella rimozione della pelle che copre la parte superiore dell’organo genitale maschile.

Da chiarire, adesso, chi abbia eseguito l’intervento e quando: al momento della chiamata al 118 le due donne risultavano sole in casa, ma non è escluso che il piccolo possa essere stato sottoposto alla pratica in precedenza e si sia aggravato solo in seguito. La quantità di sangue presente nell’appartamento, però, suggerisce che sia accaduto tutto a distanza ravvicinata.