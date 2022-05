Una cornice di luci in grado di dare il massimo risalto alle geometrie della piazza del centro di Genova e ai suoi giochi d’acqua. L’intervento, che ha coinvolto il settore Impianti di A.S.Ter., ha previsto la sostituzione in superficie delle vecchie piastre con le nuove, in acciaio inox. Un cavo speciale subacqueo – lungo ben 500 metri – collega invece, sottoterra, quattro nuovi quadri elettrici a servizio di 43 faretti con protocollo Digital Multiplex e controllo RGB di ultima generazione. Proprio al controllo della partita cromatica – anche da remoto – saranno affidati giochi di luce sempre diversi, a porre l’accento sugli eventi che sceglieranno Genova come palcoscenico ideale.

Il presidente A.S.Ter. Francesco Massimo Tiscornia è molto soddisfatto del grande risultato ottenuto. “L’illuminazione urbana è sempre più un elemento fondamentale della vivibilità e della fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutti i cittadini, anche a favore della socialità e della sicurezza. Proprio per questo, A.S.Ter. sta incrementando fortemente il proprio know how al suo interno”.

“A parlare, domani sera, oltre che le splendide coreografie di acqua e luci, è il risultato di un’altra sfida tecnica che il nostro settore Impianti ha saputo cogliere – afferma il ceo di A.S.Ter. Antonello Guiducci – Dopo gli interventi per l’illuminazione artistica della Cupola di S.M. in Carignano e di Galleria Mazzini, il settore conferma una volta di più la sua vocazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio urbano genovese, sviluppata in una stretta strategia di intenti con la civica amministrazione. E non ci fermiamo qui”.

Il tutto, senza dimenticare la sostenibilità. “Illuminare i simboli di una città, guardando al futuro e all’ambiente: ne abbiamo fatto un obiettivo – aggiunge Sergio Manenti, responsabile del settore Impianti di A.S.Ter. a capo dell’intervento – Grazie all’utilizzo delle luci a LED, come quelle inserite in questo importante progetto, l’illuminazione scenografica è divenuta sostenibile, ad alta diffusione ed a basso impatto ambientale”.

All’accensione di questa sera sarà presente anche l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova. Un po’ di numeri: 43 getti d’acqua, 43 faretti Dmx, 500 mt di cavo, 43 piastre inox 316 L, 250 viti acciaio inox, 10 cassetti stagni subacquei, 4 quadri elettronicielettrici.