Quattro chili di droga nell’auto: arrestato 33enne residente a Perugia. 

La Polizia Stradale di Terni ha fermato l’uomo mentre tornava a Perugia dopo un viaggio a Roma e nella sua auto ha trovato diversi chili di droga.

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo che nella sua auto è stato ritrovato un massiccio quantitativo di droga. L’arresto era stato controllato durante la serata mentre si stava recando a Roma per restituire un impianto luci non funzionante. Questa la motivazione del viaggio verso la Capitale di un cittadino extracomunitario 33enne residente in provincia di Perugia, o almeno quella addotta dall’uomo quando è stato interrogato dalle autorità. Tranquillo, incensurato e senza alcuna apparente irregolarità nella circolazione, ma i poliziotti della Polizia Stradale di Terni avevano sospettato che il viaggio verso Roma non fosse così legale e, quando hanno visto quello stesso veicolo che percorreva la SSE45 in direzione Perugia, lo hanno subito fermato.

Non era più tranquillo ma, soprattutto, il voluminoso involucro dell’impianto luci acustica era ancora lì sul sedile posteriore. È bastato poco agli agenti verificare il “prezioso” carico: ben 3157,7 grammi di canapa indiana e 979,80 grammi di hashish contenute in due buste di plastica pesante di quelle normalmente utilizzate per la spesa. D’intesa con la Procura della Repubblica di Terni, il soggetto è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Terni. Sono in corso ulteriori accertamenti.