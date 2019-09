QUARTICCIOLO – PICCHIA LA MADRE INVALIDA CHE FINISCE IN OSPEDALE.

La scorsa sera, a seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo romano, di 44 anni, con precedenti penali, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

I Carabinieri, giunti all’indirizzo indicato al 112, in via Ostuni, dopo aver raggiunto l’abitazione segnalata, hanno sorpreso l’uomo in evidente stato di agitazione, mentre picchiava la madre, una donna romana di 64 anni, invalida al 100%. Dopo aver immobilizzato ed ammanettato l’uomo, i militari hanno soccorso la donna che lamentava forti dolori alla mano destra.

Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata accompagnata al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata dove i medici le hanno riscontrato una frattura del polso ed un trauma distorsivo della mano destra. Dopo essere stata medicata è stata dimessa con 20 giorni di prognosi.

Dagli accertamenti effettuati dai militari sul conto dell’uomo, è emerso che in passato era stato già denunciato dalla madre per tali episodi e nei suoi confronti era stata anche emessa in data 25 gennaio 2015, dal Tribunale di Roma, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, inoltre, contestualmente la Corte di Appello di Roma, aveva emesso un provvedimento del divieto di avvicinamento alla casa famigliare fino al 25 agosto 2019.

Il 44enne, dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Regina Coeli in attesa dell’udienza di convalida, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.