Quarantena automaica per chi viene in molise dal nord Italia.

Sono previsti anche ordinanze e diviene da chi proviene da zone rosse.

Tutte le persone che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni nelle zone rosse hanno l’obbligo, una volta giunti in Molise di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale b.

di osservare, salvo diversa disposizione, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 14 giorni, oltre a divieto di spostamenti e viaggi e rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.