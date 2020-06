Quanto guadagna CR7?

Tutti gli amanti del pallone, almeno una volta, si saranno chiesti quanto guadagnino le più grandi stelle del calcio internazionale. Al giorno d’oggi sono diversi i campioni che percepiscono decine di milioni di Euro in una singola stagione. Riuscire a comporre delle classifiche precise, però, sta diventando sempre più complicato, dato che il patrimonio di diversi atleti è composto anche dagli introiti derivanti dagli sponsor personali. C’è persino chi guadagna più con la pubblicità che con l’ingaggio pagato dal club per il quale gioca.

In considerazione delle informazioni raccolte negli ultimi tempi, possiamo affermare che i guadagni di Messi oscillino tra i 126 e i 131 milioni di Euro all’anno. Tra i più ricchi al mondo ci sono anche Neymar con 95 milioni, Gareth Bale con 38,7, Antoine Griezmann con 38,5 ed Eden Hazard con 35 milioni. Persino il giovanissimo Kylian Mbappè vanta già guadagni stellari, con 27,6 milioni. Quando si parla di soldi nel mondo del calcio, però, l’interrogativo è sempre uno. C’è un giocatore il cui volto non è onnipresente solo in tv, ma anche in miriadi di iniziative pubblicitarie e, soprattutto, nella mente dei più grandi tifosi: quanto guadagna Cristiano Ronaldo al giorno d’oggi? Le sue entrate sono aumentate o diminuite da quando gioca in Italia?

Il campione della Juventus è già uno dei calciatori più titolati nella storia del calcio, anche per quanto riguarda i riconoscimenti strettamente personali. Nessuno come lui è arrivato a quell’età con una valutazione di mercato ancora elevatissima come la sua. La forma fisica non lo tradisce mai. Il conto in banca nemmeno. Il suo guadagno annuo è stimato non a caso in circa 109 milioni di dollari. Dalla Juve, con la quale il portoghese ha un contratto fino al 2022, arrivano 31 milioni a stagione, ai quali vanno aggiunti i 24 dell’accordo a vita firmato da Ronaldo con la Nike, sponsor principale del giocatore. Non finisce qui, però.

L’attaccante, infatti, vanta collaborazioni anche con Clear, TAG Heuer, Samsung, EA Sports, Toyota ed HerbaLife. Come se non bastasse, il pluri-Pallone d’oro possiede un marchio di abbigliamento che porta le iniziali del suo nome e il suo numero di maglia storico. Cristiano Ronaldo guadagna anche grazie al business alberghiero e alle attività legate al mondo del fitness: Pestana CR7 e CR7 Fitness, rispettivamente catene di alberghi e palestre.

Anche se in maniera spannometrica, è possibile calcolare quanto entra in tasca a Cristiano Ronaldo all’anno, al mese, alla settimana, al giorno, all’ora, al minuto e al secondo. Tanto per intenderci, nell’arco di 24 ore il portoghese guadagna sui 12.000 Euro. Si parla di poco più di 200 Euro al minuto e di circa 3 Euro e mezzo al secondo. Numeri assolutamente incredibili, col quale il campione sfamerà evidentemente intere generazioni. La sfida con Messi, però, è persa. L’argentino guadagna infatti 2,5 milioni di Euro a settimana, 345.000 al giorno, 15.000 all’ora, 250 al minuto e 5 al secondo. Ronaldo è avvertito: perfezionista com’è, se vuole battere la “Pulce” anche sotto questo punto di vista gli conviene vincere la Champions League con la Juventus e portare a casa almeno un altro Pallone d’oro…