Quanto costa una traduzione? Le traduzioni sono tutte uguali?

Come si determina il costo di una traduzione? Perché alcune traduzioni costano molto più di altre? Ecco tutte le risposte a questi e altri misteri!

Determinare il costo di una traduzione non è sempre un incarico semplice. Sono moltissimi i fattori che entrano in gioco al momento di effettuare un preventivo e talvolta alcuni di essi influiscono sul prezzo finale molto più di altri. Ecco come ci si orienta nella determinazione del costo di una traduzione e perché la traduzione di alcuni testi o in alcune lingue costa molto più di altre.

Costo della traduzione e coppia linguistica: che relazione c’è?

La coppia linguistica è formata dalla coppia di lingue tra cui avviene la traduzione di un testo. Quella di partenza è in genere quella che il traduttore ha studiato e quella di arrivo è la sua lingua madre. La coppia linguistica può essere formata da lingue vicine o lingue distanti e, questa caratteristica, incide enormemente sul costo di una traduzione. Più due lingue sono “vicine”, cioè simili tra loro o parlate in Paesi geograficamente poco distanti, meno costerà la traduzione.

Il motivo è molto semplice: facendo il classico esempio di un italiano che impari lo spagnolo, si potrà intuire facilmente che le difficoltà incontrate nell’apprendimento di una lingua così simile alla nostra saranno poche e facilmente superabili, soprattutto in confronto alle difficoltà incontrate dallo stesso italiano che voglia imparare una lingua come il cinese mandarino, lontanissima dalla propria sotto vari aspetti.

Un traduttore italiano in grado di tradurre il cinese mandarino avrà studiato molto di più rispetto a un collega specializzato in spagnolo e avrà molta meno concorrenza in Italia, dal momento che sono in pochi coloro che si specializzano in questa coppia linguistica, proprio a causa della sua difficoltà. Ne consegue che un traduttore madrelingua italiano che traduca dal cinese mandarino potrà a buon diritto fissare tariffe molto più alte rispetto a quelle del collega che traduce dallo spagnolo.

Lunghezza del testo

Molto più intuitivo è il rapporto tra la lunghezza del testo e il costo totale della traduzione: il testo viene misurato in cartelle editoriali o in numero di parole, quindi si moltiplica il prezzo a cartella o a parola per il totale da tradurre. Per questo motivo, prima di accettare un incarico di traduzione, in genere un’agenzia o un professionista chiede sempre di visionare il testo nella sua interezza.

Tecnicismo del testo

Tradurre un testo letterario costerà molto meno rispetto alla traduzione di un testo altamente tecnico, destinato ad esempio al mercato farmaceutico oppure a quello degli autoricambi. Maggiori sono le competenze tecniche previste dal testo, maggiore sarà il prezzo finale della sua traduzione, per il semplice motivo che il traduttore dovrà possedere una conoscenza pregressa dell’argomento oppure studiare a sufficienza per poter tradurre il testo e i suoi tecnicismi in maniera corretta.

Rapidità della consegna

Infine, come in qualsiasi altro campo professionale, minore è il tempo messo a disposizione di un professionista per eseguire un lavoro, maggiore sarà il compenso che il professionista in questione avrà diritto di chiedere.

La strategia migliore, per evitare maggiorazioni delle tariffe per servizi di traduzione, è spedire il proprio testo all’agenzia o al traduttore con largo anticipo rispetto al momento della consegna, soprattutto se si intendono richiedere servizi aggiuntivi alla traduzione come l’impaginazione per la stampa o una rielaborazione grafica dei testi.