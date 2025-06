Quando l’Arte Nasce a Scuola: Inaugurato il Murale dei Bambini a Cagliari

Cagliari – In un angolo colorato del quartiere, tra il profumo d’estate e la voglia di esprimersi, è nato qualcosa di speciale. Il 24 giugno è stato inaugurato un murale realizzato dai bambini delle scuole primarie di via Caboni e via Garavetti, un’opera collettiva che va oltre la pittura murale: è un messaggio di comunità, creatività e partecipazione.

L’iniziativa rientra nel progetto “Scuole d’estate”, promosso dal Comune di Cagliari per rendere vivi e inclusivi gli spazi scolastici anche nei mesi caldi. Ma i veri protagonisti sono stati loro: bambine e bambini armati di pennelli, idee e sorrisi, guidati da educatori, insegnanti e artisti locali.

Il risultato? Un murale che racconta il mondo visto dagli occhi dell’infanzia: cieli infiniti, animali, mani che si intrecciano e simboli di pace e speranza. Un’esplosione di colore che trasforma un semplice muro in una narrazione collettiva.

L’obiettivo del progetto non è solo decorativo. “Abbiamo voluto restituire ai bambini uno spazio dove esprimere sé stessi, in un contesto educativo e aperto al quartiere,” ha spiegato un’insegnante coinvolta.

Il murale diventa così memoria condivisa e punto di riferimento per la comunità.

E mentre molte scuole vivono l’estate come un tempo morto, in via Caboni e via Garavetti si è scelta una strada diversa: educare con l’arte, anche fuori dalle aule.

Durante l’inaugurazione, tra genitori, residenti e curiosi, si respirava un’aria di festa. Il murale è già diventato motivo d’orgoglio per il quartiere, ma anche simbolo di un’educazione che guarda oltre i confini scolastici.

“Mio figlio mi ha detto: ‘Questo l’ho disegnato io!’. Vederlo così orgoglioso mi ha commosso,” racconta una mamma.

Questo progetto dimostra che l’arte non è un lusso, ma un diritto. Quando coinvolge i più piccoli, può cambiare il volto di un quartiere, dare voce a chi spesso non viene ascoltato e insegnare, meglio di mille parole, il senso di appartenenza, bellezza e rispetto.

Nel cuore di Cagliari, tra i muri di una scuola e le mani di decine di bambini, è nato un piccolo grande capolavoro. Un murale che parla di futuro, comunità e speranza. Perché quando i bambini disegnano, dipingono anche il domani.