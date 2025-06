Quando l’acqua fa notizia: l’ordinanza della sindaca Forte a Campobasso

A Campobasso, nel cuore dell’inverno, l’acqua – elemento essenziale e quotidiano – è diventata protagonista di una vera e propria emergenza sanitaria. E non per una siccità o per un guasto, ma per un “odore non definito” rilevato nei serbatoi cittadini. Così, la sindaca Marialuisa Forte è intervenuta con decisione per tutelare la salute dei cittadini.

Il 6 dicembre 2024, dopo che l’Arpa Molise segnalò la presenza di odori riconducibili a sostanze volatili (presumibilmente lubrificanti) in punti come Villa Flora, via Petitti e Piazza Pepe, Marialuisa Forte emanò un’ordinanza urgente che vietava l’uso dell’acqua a scopi potabili in ampie zone del centro storico di Campobasso.

Zone coinvolte:

Via Petitti, via Larino, via Buozzi, via Toti

Via Cardarelli, via Orefici, via Isernia

Via Marconi, Piazza Pepe, via Palombo, via Ferrari, via Garibaldi (incrocio via Petitti)

Il provvedimento, valido fino al ripristino dei parametri sanitari, imposero ai residenti delle aree interessate di non utilizzare l’acqua per bere o cucinare. In compenso, venne garantito un rifornimento tramite autobotte in via Cardarelli, per limitare i disagi.

Nel prosieguo, l’allarme si attenuò in alcune reti. Il 20 dicembre, dopo una nota dell’Asrem, il divieto fu revocato nelle zone servite dal serbatoio Monforte (es. via degli Orefici), mantenendolo precauzionalmente attivo solo in cinque vie – tra cui via Marconi e Villa Flora. Anche in questo caso, l’autobotte restò operativa per chi ne avesse bisogno.

Una svolta arriva il 7 gennaio 2025, quando i prelievi Arpa confermano la scomparsa degli odori anomali e la piena rispondenza ai parametri. Subito dopo, viene revocata definitivamente l’ordinanza: l’acqua torna potabile in tutto il centro storico, da via Marconi a Villa Flora.

Tra le misure per prevenire il rischio futuro, la sindaca stabilisce che i serbatoi non verranno più chiusi di notte, garantendo così una costante circolazione nella rete idrica.

Questa vicenda mette in luce tre aspetti chiave:

La prontezza dell’amministrazione nell’adottare decisioni preventive. La collaborazione tra ARPA/ASREM e Comune, essenziale per tutelare i cittadini. L’importanza delle infrastrutture idriche: la decisione di non chiudere più i serbatoi durante le ore notturne dimostra la spinta verso una gestione più equilibrata e sicura del sistema.

La sindaca Forte ha fatto della trasparenza e della cautela i pilastri del suo intervento, bilanciando le necessità della comunità con la tutela della salute pubblica.