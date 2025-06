Quando il caldo diventa emergenza: la Ciociaria alle prese con l’ondata rovente di giugno

Il grande caldo è arrivato

Il 13 giugno 2025 la provincia di Frosinone, e più in generale la Ciociaria, è stata colpita dalla prima vera ondata di calore dell’estate. Il ministero della Salute ha attivato il bollino arancione per quel giorno e portato l’allerta al livello 3 (bollino rosso) già dal 14 giugno, classificazione che indica una vera emergenza sanitaria a causa delle temperature eccessive.

Valori record: tutti i numeri

Massime diurne fino a 35–37 °C nelle zone interne della Ciociaria (Frosinone e valle del Liri) durante il weekend del 14–15 giugno.

Minime notturne alte , mai sotto i 24–25 °C, rendendo inquietanti le “notti tropicali”

In tutta la regione Lazio, compresa la Ciociaria, è scattato l’allarme con bollino arancione già dal 12 giugno, poi rosso il giorno successivo

Secondo il ministero della Salute, il bollino rosso identifica condizioni meteorologiche in grado di creare rischi alla salute anche per persone sane, e non solo per gruppi vulnerabili. Calore intenso e umidità elevata incrementano il pericolo di colpo di calore, disidratazione, esaurimento, con possibili complicazioni alle malattie croniche.

Le raccomandazioni per affrontare il caldo

Come sempre ricompaiono i suggerimenti base per proteggersi:

Bere almeno 1,5–2 litri d’acqua al giorno

Evitare l’esposizione tra 11 e 17 , le ore più calde.

Consumare pasti leggeri, ricchi di frutta e verdura e bere frequentemente.

Indossare abiti chiari, traspiranti; usare cappelli, occhiali da sole e protezione solare.

Rinfrescarsi con docce, panni umidi su polsi, fronte e collo.

Mantenere ambiente domestico fresco: ventilatori, finestre aperte, serrande abbassate.

Controllare parentesi a rischio: bambini, anziani e cronici

Il Lazio ha già adottato misure preventive: è stato vietato lavorare all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni in cui Worklimate segnala rischio “alto” di stress termico, fino al 31 agosto 2025.

La morsa del caldo dovrebbe allentarsi tra il 16 e il 17 giugno, con l’arrivo di aria più fresca e temporali organizzati, che potrebbero portare momentanei sollievi tra danni da maltempo. Ma è probabile che questa tregua sia breve: i modelli segnalano la possibilità di nuove fasi calde tra il 22 e il 23 giugno.