Quali nomi scelgono i bolognesi per i loro bambini? La classifica del 2025

“Nomen omen”, “Nel nome un destino”: l’antica saggezza romana sottolinea l’importanza della scelta del nome. A Bologna, quali sono i nomi più in voga tra i neo-genitori? L’Ufficio Statistica del Comune ha svelato la classifica dei nomi più popolari, insieme a quella dei cognomi più diffusi in città, offrendo uno sguardo sulle tendenze e sulle tradizioni locali.

Se i cognomi più comuni non riservano particolari sorprese, la classifica dei nomi rivela cambiamenti rispetto all’anno precedente. Un dato interessante è la quasi scomparsa dei nomi di un tempo, a favore di nuove tendenze. L’articolo approfondirà le scelte dei bolognesi in fatto di nomi, analizzando la classifica stilata dal Comune e offrendo uno sguardo sulle mode del momento.