Quadarella star agli Europei di nuoto

Simona Quadarella ha centrato la doppietta d’oro, e si prende, dopo gli 800 stile libero, anche il titolo nei 400 nuotando per la prima volta sotto i 4 minuti, in 3’59″75. La romana, che compirà 21 anni tra 10 giorni, aveva in mente anche questo titolo e se l’è preso con la consueta grinta. “Mi sembra un deja vu – spiega la campionessa, tre titoli continentali in vasca corta e un oro mondiale -. Me lo sentivo di poter vincere, come lo scorso anno. Sono arrivata sul blocchetto con la consapevolezza di volere conquistare l’oro. Sono stati giorni un po’ difficili, anche perché abbiamo preparato le gare pure pensando agli assoluti; poi si è accesa una lampadina. Vedere 3’59 è meraviglioso; ci provavo già dalla scorsa stagione. Sono proprio contenta ed emozionata per questa gara”. Ad arricchire il bottino azzurro nella giornata conclusiva ci hanno pensato anche Alessandro Miressi che nei 100 stile si è arreso solo al russo Vladimir Morozov: l’azzurro vince l’argento buttando giù il muro dei 46 secondi in 45″90. E un altro argento è arrivato nei 100 farfalla con Elena Di Liddo